根據2021年內分泌學會年會(ENDO 2021)的一項研究論文，白蘑菇(洋菇)的化學物質，可能減緩前列腺癌的進展與惡化。

醫療訊息(Medical x Press)報導，美國「希望之城國家醫學研究中心」( City of Hope )的首席研究員王小強(Xiaoqiang Wang)表示，前列腺癌會激活雄激素受體（一種在前列腺細胞中的蛋白質），來促進前列腺癌細胞的生長，但是白蘑菇的成份可以抑制雄激素受體的活性，也就可以使前列腺癌細胞的陰謀難以得逞。

同樣參與這項研究的另一名學者-陳宣博士(Shiuan Chen)，也曾在復發型前列腺癌患者中，進行過洋菇的一期臨床試驗，該研究表明，蘑菇可以降低前列腺特異性抗原（ PSA）在血液中的濃度，而且有害的副作用最小。PSA抗原在血液中如果濃度升高，可能就表明存在前列腺腫瘤。

這項新研究也想要瞭解洋菇抑制癌症的原理。研究人員以小鼠為實驗，後來發現，在前列腺癌細胞中，洋菇提取物可抑制雄激素受體活性，被白蘑菇提取物治療6天的小鼠，前列腺腫瘤明顯被抑制無法增生，而且體內的PSA濃度也有降低。

王博士說：「可惜我們只知現象，尚不知洋菇的哪一種化學物質起作用。後續還要有更多的研究，才能使我們瞭解洋姑如何防癌和治療前列腺癌。」

(中時新聞網)