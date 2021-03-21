不少人都希望自己可以有好的人緣，將來不管是生活上還是工作上，都可以靠著貴人的幫助來脫離險境，不過擁有好的人緣卻也同樣容易招引來爛桃花，命理網站《靈匣》最近在文章中就點名了4個生肖，雖然平常人見人愛，有著極佳的貴人運，不過卻會伴隨著令人困擾的爛桃花。

1. 生肖猴、生肖雞，農曆七月、八月、九月出生

屬猴和屬雞的人很喜歡和人交流，直覺也相當敏銳，他們做事圓滑也懂得觀察，還有很強的表演能力，所以他們非常會「看人說話」，比較容易討人歡心，所以在12生肖中他們絕對就是人緣最好的。

如果屬猴和屬雞的人又剛好在農曆七月、八月、九月出生，在交友、為人方面就會更加出色，他們十分懂得看人臉色，只要一個眼神、一個態度就能了解對方在想些什麼，所以他們是最容易被貴人賞識、提攜，到哪裡都喜歡帶著他們。

然而這種性格使得他們很喜歡得到別人的讚賞，很容易讓自己陷入需要被鼓勵、溫暖的情境中，因此在感情裡，他們也比較喜歡高顏值、懂打扮、會說話的對象，但擁有這種條件的人大多都會是爛桃花。

所以建議出生在農曆七、八、九月屬猴和屬雞的人要把自己的心靜下來、變得謙遜一點，才有辦法迎來正桃花、避開爛桃花。

2. 生肖虎、生肖兔，農曆一月、二月、三月出生

屬虎和屬兔的人極具吸引力，就算只是坐著不動也充滿魅力，尤其在女性身上更為明顯，這一切都是因為「木氣旺盛」所造成，若是剛好在春天這三個月出生，更是「木氣盛極」，不知不覺間就吸引很多異性青睞。

這樣人見人愛的魅力自然會得人助，也有很多追求者讓他們選擇；不過木氣跟春天一樣，代表著「衝動、多情」，因此在這幾個月出生的屬虎、屬兔者，只要戀愛、結婚後，身邊就會出現更優秀的追求者，讓他們後悔自己為何這麼早結婚。

不過這樣三心二意，最後很可能什麼都沒得到，造成晚年孤獨、晚景極差的窘境，所以建議出生在農曆一、二、三月屬虎和屬兔的人一定要穩住自己，如果自控力越好，你們的貴人運、夫（妻）運就會越旺。

(中時新聞網)