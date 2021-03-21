中共最高外交官員楊潔箎在中美會談飆出「中國人不吃這一套」，受到全球關注與大陸網民激情按讚，中共戰狼外交風格受到極大鼓舞。而日前曾因致函法國國會要求取消議員訪台團未果的大陸駐法大使盧沙野，近日再次發揮戰狼風格，以言語辱罵法國學者安托萬．邦達茲(Antoine Bondaz)為「小流氓」，激爆法國輿論怒火，引發法國政界、學界予以嚴厲譴責。

據《法國國際廣播》(RFI)報導，中國駐法大使盧沙野上個月曾致函法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）要求他取消議員訪台團，但法國政府回應稱，議員有權去訪問自己願意訪問的國家與個人。

網路上非常活躍的法國知名學者與中國問題專家、法國戰略研究基金會(FRS)研究員邦達茲為此在推特發文批評說，盧沙野這封信是對法國民主制度的干預，法國參議員自由決定他們的出訪計畫，有會見任何人的自由。北京無權對法國的民選官員指手畫腳，更何況是一個外交官。

中國駐法大使盧沙野辱罵法國學者引發法國學界、政界乃至民間輿論震驚，因為法國從未發生過類似事件。（圖／中國駐法大使館）

3月19日中國駐法國大使館在推特上對邦達茲指名道姓攻擊，稱他是「小流氓」。由於邦達茲經常對中國問題發言，一年前中國駐法使館曾封鎖了他的推特帳號，他是從朋友那裡得知自己遭到中國大使館的攻擊。

Petite frappe pic.twitter.com/bJ4AQWep00 — Ambassade de Chine en France (@AmbassadeChine) March 19, 2021

中國駐法大使館這件事引發法國學界、政界乃至民間輿論震驚，因為法國從未有外交官粗言謾罵學者的事。法國《世界報》說：「戰狼外交突然再現」，「這是中國使館第一次指名道姓攻擊法國學者」。

報導指出，中國駐法大使館侮辱駐在國學者是「不顧起碼的外交尊嚴和禮節」，輿論先是驚訝，繼而憤怒。法國國會與歐洲議會議員不分左派右派一致支持學者，他要求法國外交部傳召盧沙野，給予嚴厲警告。

歐洲議會議員格魯克斯曼(Raphel glucksmann)譴責說，如果法國政府領導人還有尊嚴和國家意識，應立刻傳召中國大使給予嚴正警告。馬克龍的前部長、歐洲議會議員娜塔麗．盧瓦索(Nathalie Loiseau)在推特上說，「很少見到有外交官對自己國家的形象造成如此大的傷害。」

法國著名政治學者帕斯卡爾．博尼費斯(Pascal Boniface)則表示：「我並不怎麼同意邦達茲對中國的觀點，但是我不能接受外國大使館侮辱法國學者，這種做法不可容忍。」

支持邦達茲的推文迅速瘋傳，推特甚至打出「我們全是小流氓」的標籤，在此標籤下，法國高等社會科學院研究中國的學者說：「謝謝大使先生，是您把法國學術界團結起來了 ！」

網民的反應也相當一致，有人譴責盧沙野的表現「像極了納粹與斯大林手下的外交官」。另有網民說，這只是中國的某種真實形象，一個狂妄自大的統治集團，還好這並不代表大多數受到良好教育的中國人。

"L'insulte «petite frappe» ne va pas affecter mon travail mais ce qui est inquiétant, c'est cette rhétorique décomplexée à l'étranger et la liberté que se donne une ambassade sur le territoire français d'insulter des journalistes ou des élus". @AntoineBondaz, chercheur @FRS_org pic.twitter.com/EK9Zmm0MkH — C dans l'air (@Cdanslair) March 20, 2021

邦達茲在接受法國《電視五台》(C dans l'air)訪問時表示，「罵我『小流氓』不會影響我的工作。在外國任意使用這種粗野的修辭，以及中國大使可以在法國領土隨意地辱罵記者和議員，相當令人擔憂。」

(中時新聞網)