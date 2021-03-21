迴轉壽司的「鮭魚之亂」延燒，新月藝文沙龍負責人、教授邱建一在個人臉書抒發，凡是改名鮭魚的員工、學生，「一經發現，本公司一律開除；在我班上的要是不走，我可以直接死當你。」儘管事後刪文，不料仍被截圖轉傳。邱男今晚最新PO文，對於後續風波語多無奈。

「說真的，鮭魚文搞得大家議論紛紛實在不好意思，有關鮭魚的事，我還是覺得這是品格的問題。但是，我說過一百遍了，這當然不違法，也合乎壽司店的促銷規定。」

邱建一在臉書表示，他看過幾個班的名單，都沒有人跑去改名鮭魚，「但如果真有人這樣做，我當然還是會生氣，然後唸你一頓，或許會加上罰寫自己原本的名字100遍。」

他也開玩笑說，如果考試答案寫了滿紙鮭魚，那肯定不及格，「對於造成大家的困擾，很抱歉。」

事件起因為邱建一於19日的發文，對「鮭魚之亂」感到不滿，若員工、學生跟進，「表示這些人有貪念，此風不可長！」不過他發文後沒多久就刪文，只是相關內容被網友截圖，並轉至Dcard。

(中時新聞網)