日本4人樂團「神不擲骰子（神はサイコロを振らない）」由主唱柳田周作、吉他手吉田喜一、貝斯桐木岳貢、鼓手黑川亮介組成，本月17日發行主流出道後首支單曲《乙太的真面目》，他們越洋接受本報專訪，隊長柳田周作代表回答。

柳田表示他們從未踏出過日本，當然也不曾到訪台灣，近年日本掀起一股台灣美食熱潮，讓他們激動喊：「去台灣吃鼎泰豐小籠包，是我們的夢想！」並透露喜歡台灣天團「五月天」，尤其對〈後來的我們〉更是印象深刻，柳田周作說「『我期待著 淚水中能看到 你真的 自由了』這句歌詞真的非常令人痛徹心扉 」。

專輯中收錄了神不擲骰子首度為動畫以及日劇演唱主題曲，其中他們為真榮田鄉敦、渡邊美穗主演日劇《與想變成星星的你》演唱的主題曲〈計時彗星〉，柳田介紹道「是神不擲骰子成軍史上最具飆速感的快板歌曲」，還搞笑分享：「一起彈奏樂器、開始錄音時，不知道是不是只有我整個情緒大爆走，晃頭揮汗地彈著吉他，眼角餘光瞥見其他團員都很冷靜在演奏，感覺到彼此有很大的差距，我好熱血。」

柳田周作也分享，在他們剛組團才1、2年的時候，歌曲風格還很晦暗，樂曲的構成也較複雜，所以很難讓台下的觀眾嗨起來，不過第一次日本全國巡迴演唱的最終場，在東京涉谷的TSUTAYA O-Crest表演時，「看到所有粉絲一起從副歌開始同時舉起手來，那個場景真的是永生難忘」。

去年發行的〈夜永唄〉，歌詞裡描繪無法與珍惜的人相見的內容，與現在新冠肺炎自肅期間的狀況相呼應，在社群網站上引起許多年輕人的共鳴，不僅曾在日本LINE MUSIC排行冠軍，在YouTube公開的Lyric Video更突破1900萬瀏覽人次。他們也感慨地表示，受到疫情影響，演唱會和音樂祭被迫取消好幾次，希望能盡快站在觀眾面前演唱，「感覺不到身為音樂人的生存意義，是非常辛苦的一件事」。

(中時 )