深陷債務風暴的海航集團破產重組案出現新進展。海航集團19日公告指出，該集團清算組擬公開為旗下航空主業、機場業務，以及「新零售」平台供銷大集三大業務領域招募戰略投資者。

海航集團成立於1998年，經過二十年的快速擴張，業務涵蓋許多領域。然而，自2013年以來該集團在海外進行大肆收購，也造成該集團沉重的債務負擔。最終背負人民幣7,500億元巨債的海航集團於2021年1月29日宣布，相關債權人因該集團無法清償到期債務，已向法院聲請對該集團破產重整。

海南高院13日依法裁定受理包括海航集團在內的321家公司實質合併重整案件。目前海南高院已指定海航集團清算組，擔任上述該集團航空主業、機場業務、供銷大集等公司管理人。

界面新聞報導，海航集團在招募三大業務戰略投資者時所提出的訴求並不相同。其中，航空主業戰略投資招募的關鍵訴求，依然是確保主業不能分割、海航控股及各地方航空公司一張網管控營運。

而機場業務則要求意向戰略投資者應為國有控股企業，並應取得其國資監管機構或所在地地方政府的授權。而在供銷大集方面，海航集團要求意向戰略投資者未來對供銷大集的營運，需以確保企業正常營運、穩健發展即可。

報導指出，在海航集團破產重整完成後，昔日老股東股權歸零、不再參與管理，海航集團將成為由債權人和戰略投資者控制的新實體。

(工商 )