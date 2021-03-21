A股上市的旅遊地產商華僑城19日晚間公告指出，大陸綜合商業集團寶能旗下前海人壽、鉅盛華擬減持華僑城股份合計不超過1.64億股。據陸媒初步估算，寶能系兩家公司在持股華僑城五年期間獲利約人民幣（下同）28.28億元。

證券時報報導，華僑城集團旗下的上市公司華僑城，在大陸各地開發多個知名專案及主題公園，包括深圳東部華僑城、長沙世界之窗、上海華僑城等。

券商中國報導，自2014年起，寶能系透過前海人壽、鉅盛華先後投資近30家A股上市公司。目前寶能系不僅是韶能股份、中炬高新等上市公司的第一大股東，同時也是華僑城、合肥百貨的第二大股東。而寶能系此次減持華僑城，引發市場關注。

針對減持原因，市場分析指出，受到新冠疫情衝擊，華僑城2020年業績表現不佳。截至2020年9月底，華僑城前三季淨利年減12.5％至52.48億元，在此背景下，該公司2020年全年股價跌約5％，此一表現難以令投資者滿意。

另外，2021年2月市場傳聞，寶能集團進行較大規模裁員。寶能集團隨後闢謠此一資訊不實，但同時也說明對組織結構進行優化升級是寶能集團經營管理的常規措施。而近年來寶能系的觸角伸向汽車、生鮮等多個領域，相關項目對於資金的需求都不小，被市場認為是減持華僑城的主因。

(工商 )