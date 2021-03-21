大陸國有大型銀行工商銀行董事長陳四清20日表示，零利率或負利率政策扭曲全球資源配置和投資估值，也增加市場的波動和信用違約的可能性。同時，在數位經濟快速發展背景下，市場主體資產負債表高度關聯，金融風險的高關聯問題更加凸顯。

路透報導，陳四清在中國高層發展論壇中發言時指出，金融業的開放本身不會帶來風險，但會提高風險的複雜性，提高防範風險的難度。經營機構須建立強大的風險管理體系，應對外因產生的風險，來適應金融對外開放的新格局。

陳四清表示，目前世界經濟可用「強反彈、弱復甦、不同步」九個字概括，前景存在很多不確定性。金融風險也出現一些新特點：

一、金融風險共同治理的機制減弱。2020年以來全球各國累計採取200次左右的降息動作，但是宏觀經濟政策協調有限，超級寬鬆的貨幣政策，雖有助於解決短期的流動性的危機，但是無法從根本上解決結構性失衡的問題，並且也可能催生新一輪資產泡沫。

二、超常規的政策形成潛在的長期負面影響。全球已經有近40個國家和地區的央行都採取零利率或負利率的政策，扭曲全球資源配置和投資的估值，也增加市場的波動和信用違約的可能性。

三、金融風險的高關聯問題更加凸顯。特別是數位經濟快速發展，資金流和資訊流在更大範圍內聯網，市場主體資產負債表高度關聯，金融風險順延網路的鏈條快速傳播、產生共振的可能性大大增強。

(工商 )