大陸人氣女神楊冪出道以來一直保持纖細體態，瘦而不柴的好身型令人稱羨，近日她在社群網站Po照挑戰「漫畫腰」，秀出不科學的纖細蠻腰，讓網友全看傻直呼「這個腰是真實存在的嗎」。

楊冪21日在微博上曬出一張自己做瑜珈的照片，還有另一張漫畫人物做瑜珈的圖片，並配文寫下：「舉手參與漫畫腰挑戰，有點難」，畫面中，楊冪的上半身趴在地上，腿則放在椅子上，下半身幾乎呈現90度角，看起來難度不小，而楊冪和漫畫主角的姿勢可說是一模一樣，幾乎完全還原，讓許多網友驚嘆連連。

楊冪挑戰漫畫腰。（圖／翻攝自微博）

楊冪幾乎還原漫畫。（圖／翻攝自微博）

特別吸睛的是，楊冪穿著黑色短版上衣，中空露出一截蠻腰，身材更顯凹凸有致，苗條身材立刻登上微博熱搜榜，吸引大家暴風狂讚「身材太絕了」、「這腰好細啊」、「這哪像生過孩子的身材呀」、「姐姐的腰不是腰，是奪命三郎的彎刀」。

楊冪瘦歸瘦但其實身材很有料，之前拍戲穿吊帶褲，就因為傲人上圍把兩條吊帶向外撐開，看來就像一個括號，而讓「（）身材」引發熱議，每每出席頒獎典禮，穿著貼身低胸禮服，更是屢屢成為亮點，且她雖然瘦，但還是有結實的肌肉線條，因為認真運動自我管理，也有明顯的馬甲線，好身材常在陸網造成熱烈討論。

楊冪成功挑戰漫畫腰 零贅肉身材網狂讚太絕。（圖／翻攝自微博）

(中時新聞網)