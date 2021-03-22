日本政府將全面解除緊急事態宣言，但仍擔憂2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情復燃。目前日本境內檢驗出感染變種病毒株的確診人數一週內以逾1.5倍的速度增加中。

日本產經新聞報導，日本政府為防止疫情擴大，1月7日對首都圈1都3縣（東京都及千葉縣、埼玉縣、神奈川縣）發布的緊急事態將於3月22日凌晨零時解除，但仍擔憂解禁後疫情復燃。

日本厚生勞動省（相當於衛生福利部）表示，除了機場檢疫之外，截至3月16日，在日本境內查到的確診變種病毒株有399例，分佈在26都道府縣。

截至3月2日查到確診變種病毒株有165例、截至9日有271例，一週之間以逾1.5倍的速度增加中。16日以後，宮城縣、福岡縣等首度查到有人確診感染變種病毒株。

相較於原本的病毒，孩童感染變種病毒株的比例偏高，最近還發生包含老人在內的集體感染病例，重症者及死亡人數可能增加。

厚勞省分析194例當中，未滿10歲者占19%，在所有年齡層當中居最多。保育園（托兒所）等與孩童有關的設施陸續傳出集體感染變種病毒株的情況。

日本國立感染症研究所所長(月劦)田隆字表示，尚未充分掌握疫情全貌，有必要進行解析。如果孩童之間容易傳染或孩童容易傳染給大人的話，目前所實施的防疫對策有必要改變。

在日本，3月有老人因參加活動，發生集體感染變種病毒株的情況。在千葉縣發生一群白天唱卡拉OK的老人之中有12人集體感染變種病毒株，其中一人為重症。有些老人在唱歌時未戴口罩。

此外，在北海道札幌市，食品相關業者主辦的集會活動，員工及參加者共有13人確診感染英國變種病毒株，其中也包括老人在內。東京醫科大學教授濱田篤郎表示，如果英國變種病毒株蔓延的話，老人易感染，致死率可能變高。（編輯：周永捷）1100321

(中央社)