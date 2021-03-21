中國人民銀行金融研究所所長周誠君20日表示，人民幣國際化不是試圖去替代美元，而是更好的與美元共同承擔資源在全球化範圍內更好配置的作用。

香港信報報導，周誠君20日在中國發展高層論壇中表示，目前人民幣匯率的靈活性和波動範圍都非常顯著，這就是讓人民幣推動大陸企業在全球更好地實現資源優化配置的價格訊號。在此過程中，不僅是可以促進資源優化的配置，也可以促進所有跟大陸有密切投資貿易往來的國家，達到福利的改進，是一個多贏的格局。

周誠君表示，目前，大陸以更開放的心態擁抱國際規則，積極推動歐洲與美國的BIT（雙邊投資協定）談判，提出更加開放的雙循環戰略，意味著在本輪全球化調整過程當中，尤其是供應鏈、產業鏈的調整過程中，大陸將以更加開放的姿態，在全球適應新的全球化要求，布局生產、調整供應鏈和產業鏈。

在此過程中，大陸積極主張、鼓勵市場主體更多地用人民幣來實現，這就是人民幣國際化。透過市場自身的調節行為的選擇，來實現國際結算，國際投資以及其他方面的國際應用。

周誠君表示，在推動人民幣國際化的過程中，可以進一步幫助美元減輕它作為主要國際儲備貨幣所承擔的責任，大家對美元的期望值很高，但是美國確實有它自身的困難，有量化的寬鬆貨幣政策，最近又推出1.9兆美元刺激政策。

周誠君進一步指出，從這個意義上來說，人民幣國際化也是與美元等其他國際貨幣共同承擔國際責任，促進國際資源優化配置的過程。

(工商 )