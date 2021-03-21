張鎮衙以25分、13籃板出色數據，獲得109學年UBA公開男一級冠軍賽MVP。（鄭任南攝）

109學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開一級賽事今天落幕，政治大學男籃隊82比70打碎世新大學男、女籃同時奪冠的夢想，政大張鎮衙榮膺冠軍賽MVP，隊友游艾喆帶走新人王、助攻王、抄截王3個個人獎項，賽後教練陳子威大讚全隊都是MVP，這座冠軍是團隊努力的成果。

陳子威賽後感言先感謝領隊姜豐年、學校及校友支持，讓政大雄鷹男籃隊得以成立，給他機會執掌兵符，「除了領隊、學校及校友，也很感謝我的教練團、防護團隊一同努力，整個賽季我們可以沒有重大傷兵，全員健康完成賽季，感謝所有人的付出，每個人都是MVP。」

談到MVP張鎮衙和新人王游艾喆，陳子威說：「鎮衙是我們的『超級射手』，今天跳出來幫助球隊，很開心看到他的成長。至於艾喆，有了昨天4強賽單場27分的出色表現，今天冠軍賽肯定會被對方防守針對，得分沒前一戰多可以預期，但他有把球隊節奏帶好，是場上未來之星，希望他進攻可以更成長，會成為他更多對付對手的武器。」

張鎮衙可以做到當初設定的目標，這個MVP的榮耀歸功於團隊，教練陳子威過去球員時期也是身材高大的射手，可以說是他打法的榜樣，自己會持續加強，這座MVP是大家的。

游艾喆謙虛說個人不是重點，隊史首冠就是最重要的獎項，由於國內新冠肺炎防疫有成，讓籃球賽事可以恢復開放觀眾進場，能在家人、朋友、球隊啦啦隊的加油下打球很開心，自己很幸運才大一就獲得舞台，場上也不會有學長弟之分，大家都為了勝利盡本分，很開心攜手摘下隊史UBA公開一級首冠。

政治大學游艾喆（左）和文化大學鄭慧慈（中）獲得109學年UBA大專籃球聯賽公開一級新人王、新人后。（鄭任南攝）

(中時 )