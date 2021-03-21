已婚的民進黨立委王定宇爆出與民進黨發言人顏若芳同居疑雲，兩人都澄清是房東房客的關係，王定宇被爆以8000元向顏若芳租房，王定宇對此表示，「8000對我來說還是蠻貴的」，後來甚至為澄清同居風波時，更自爆念書曾跟一名女立委同住一個屋簷下，何欣純回擊「說了100個謊還是沒辦法圓那個謊」。被問到王定宇扯出新潮流的何欣純，難道不怕新潮流？媒體人吳子嘉表示，當時王定宇哪會想到。

被問到王定宇最傷的是不夠意思嗎？美麗島電子報董事長吳子嘉在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》指出，王定宇用一個價格和一個特定的女性，作為一個連結，變成有價；本來是很高尚、形而上、意識形態的美學追求者，卻被王定宇搞成說「太貴了」。他以身為一個老人家看這件事背後的心態，王定宇是充滿汙衊地來看這件事，這也是讓他憤怒和火大的地方。

吳子嘉點出，有錢人家夠資格當「大宅門」，政治人物就不能當大宅門、大宅門的子弟就不能夠搞這套，若要搞這套也可以，過去民進黨有前輩女人一大堆，就有行為免責權，台灣人民認為這是可以的，第一單身，加上坐了20幾年牢，多幾個女朋友，認為應該同情、社會也欠他，也應該要有一點平衡，而他在處理的過程中則都很「高級」。

針對王定宇扯出新潮流的何欣純，吳子嘉表示，以前鍋子破一個洞，要補鍋時，要把旁邊敲大一點，原本是小洞，敲成中洞，補起來會比較好補。王定宇這種補鍋法，就是本來集中在一個房東身上，他現在把它變成好幾個房東，想把它大量化，這就慘了，變成鬼扯蛋。

宅神問王定宇難道不怕新潮流？吳子嘉回說，當時王定宇哪會想到。在上資深媒體人周玉蔻的廣播節目時，往往來賓會回答一些他自己都想不到的答案。

(中時新聞網)