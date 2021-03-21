菲律賓政府宣布，已確認有約220艘中國漁船於本月上旬集結在南海南沙群島的珊瑚礁周邊，菲政府認為這是中國大陸海上民兵在部署漁船，菲國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）呼籲中國停止入侵菲國海域，立即召回這些侵犯其主權範圍的船隻。

日本《共同社》引述菲律賓政府發布的消息表示，本月7日已確認到有大量漁船列隊停泊在該國西部的巴拉望島(Palawan Island)巴塔拉薩(Bataraza)以西約175海里（約324公里）處的牛軛礁(Whitsun Reef)周邊海域。菲政府認定此處屬於菲律賓專屬經濟區（EEZ）範圍內。

本月7日菲律賓確認有大量漁船列隊停泊在該國西部的巴拉望島以西約175海里（約324公里）處的牛軛礁周邊海域，菲國國防部與外交部已正式向中國提出抗議，並要求立即撤離這些海上民兵船隻。（圖／菲律賓海防隊）

報導說，這些船隻即便晴天也無捕魚作業活動，夜間則亮起白色燈光，此一作為可能是在宣示主權。菲律賓外長洛欽在推特上表示，如果接到軍方進言則將對中國提出抗議。

《美聯社》指出，外界認為中國海上民兵由受過軍事訓練的漁民和離島居民組成，從事海上維權活動，但實際情況並不清楚。菲律賓軍方對外發布這批船隻的照片，聲稱船上有中共海事與軍方人員，船隊還有編隊組織。

菲律賓國防部長洛倫扎納(Delfin Lorenzana) 發表聲明說：「我們呼籲中國人停止入侵，並立即召回這些侵犯我們海洋權利與主權領土的船隻。」他還說，這些中國大陸船隻出現在該海域，很顯然是一種讓該地區軍事化的明顯挑釁行動。

菲律賓外交部長特奧多羅．洛辛（Teodoro Locsin）週日晚間亦發表推文說，菲律賓已就中國對其海域的侵擾提出外交抗議。

(中時新聞網)