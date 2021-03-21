五月天「好好好想見到你」巡迴演唱會20日於台南登場，今晚第2場嘉賓請來國民歌王周華健，五月天回憶在滾石出第1張專輯時製作費不多，很多師兄師姊幫忙他們5個小毛頭，特別感謝周華健幫他們站台記者會、簽唱會，阿信說：「有需要時華健哥就會出現。」周華健正忙於籌備「少年俠客」演唱會，昨也喊話：「5月8日我在高雄辦演唱會，我正想邀你們5個人。」

五月天和周華健今晚合唱〈我不願讓你一個人〉，阿信說：「五月天唱自己的歌要看提詞機，但唱華健哥的都不用看，每次去華健哥的演唱會都看到很多提詞機。」稱讚周華健是「行走的黑膠唱片」，創作出很多家喻戶曉的歌曲。向來是忘詞大王的周華健幽默接話：「有一次有幾台壞掉，我就幾乎不去那邊。」周華健也演唱快節奏的歌曲〈刀劍如夢〉，在五月天重新編曲下，瞬間炒熱氣氛，他唱完後全場大喊安可，但他直呼「不可能，我等著去吃土魠魚羹，不好意思我去吃宵夜了」，全場大笑。

五月天「好好好想見到你」演唱會在台南一共5場，今晚氣溫下降，石頭說：「很久沒到台南玩，昨天天氣很好，也感覺到歌迷熱情，今天很冷希望你們熱情一點，感受到你們的溫暖。」瑪莎表示，每次演唱會都是工作人員減肥的好日子，累到沒辦法起床吃正餐，但這次台南大家都被餵得白白胖胖，下週要在台南歡度五月天生日，冠佑也說「今天的風很大，我們上台噴很多髮膠還是擋不住」，怪獸則接話：「今天大家看我們都傾斜15度」。

周華健今晚擔任五月天台南演唱會嘉賓。（相信音樂提供）

(中時 )