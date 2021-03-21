網紅米砂（Misa）向來作風大膽，拍攝的影片尺度超大，有「老溼姬」的封號，去年她跨足AV產業，當起影片監製，有網友好奇她的月收入，她也大方回應，驚人金額引起熱議。

米砂去年5月宣告進軍AV界當起監製，除了協助腳本撰寫，也會到片場勘查，親自指導團隊及演員，最近她在IG限時動態開放網友提問，就有人好奇她當監製後的月收入，她也大方回答：「跟追蹤數差不多吧」，而目前她的IG追蹤人數為67.2萬，表示她的月收入高達67萬元。

米砂被問到月收入大方回應。(圖／翻攝自IG)

另外，也有人問到她會不會下海當AV女優？她也坦言目前沒計畫，但如果真找不到女優，她是有考慮過，不過按照目前的情況來看「可能要等到3021年吧，很多很優秀又很正的，輪不到我啦」。

其實，米砂一直以來都以尺度大聞名，這次當起AV監製，爸媽也相當支持，只不過會親自指導演員的她，竟被傳成「親自下海」，讓她第一時間就接到媽媽電話，「欸女兒，妳身材那麼差，臉又不好看，不要下海會窮」，讓她哭笑不得。

而她因為開發電商和AV各種事項，還得兼顧YOUTUBE跟經營IG，讓她強烈感受到身體要爆炸的感覺，讓她直呼「暴斃也是早晚的事情」，加上她沒減肥就暴瘦8公斤，之後去看醫生，才知道身體無法消化和吸收油和蛋白質，直言「原來我的身體已經被我玩壞了」，所幸後來狀況改善不少，讓粉絲也鬆一口氣。

(中時新聞網)