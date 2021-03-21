現年52歲的粟益民是目前三芝區少數從事茶產業的農友，粟益民2015年返鄉，堅持以最天然的野放方式守護土地，他生產東方美人、蜜香紅茶、龍井綠茶等茶品，並將三芝在地櫻花與茶結合，開發出新產品「櫻花茶」，還推出茶旅文化體驗，延續三芝茶文化。

三芝在日治時期為重要的茶產地，當地多數居民從事與茶相關的行業，出產的茶葉也曾大量外銷國際，包含日本、歐洲等地，隨著傳統產業逐漸沒落，茶也漸漸在三芝消失，當地轉型為觀光產業，自民國82年起陸續種植不同品種櫻花，包含原生種山櫻花、吉野櫻及八重櫻等，擁有著全台灣最早開的櫻花，也逐漸打響三芝櫻花林的名號。

三芝區茶農粟益民2015年返鄉從事茶產業生產，憑藉茶業的高品質，成功打入國際市場，將茶品銷往日本作為化妝品原料，同時結合當地特色，將櫻花與龍井綠茶結合，開發出如花茶般口感的「櫻花茶」，並推出茶旅文化體驗，延續三芝茶文化。

52歲的粟益民生產東方美人、蜜香紅茶、龍井綠茶等茶品，也將三芝在地櫻花與茶結合，開發出新產品「櫻花茶」。櫻花茶是採用當地的山櫻花、吉野櫻進行殺菁保留香氣後，搭配手製的條型龍井綠茶。沖泡時櫻花在滾燙的熱水中慢慢舒展開來，散發出陣陣的花香，入喉時龍井綠茶的清甜，混著淡淡的花香氣，有著如同花茶般的口感。

粟益民的茶園大約有12公頃，年產量約2,600台斤，都是來自於家族中不捨茶園消失的長輩，大方開放讓他栽種，他也分別在107年及109年石碇區東方美人茶評鑑榮獲頭等獎及特等獎，有著好技術也不忘記回饋鄉里，讓當地的新住民、年長婦女等參與採收過程，創造在地就業機會。目前茶葉主要銷往國內、外市場，也與日本合作成為保養品原料，近期也轉型推出茶旅文化體驗活動，讓遊客到茶廠體驗採、製茶流程，讓更多人認識三芝的茶文化。

農業局表示，市府除輔導茶農參與各項茶葉評鑑提升製茶技術，也逐年輔導茶農由傳統的生產、製造、銷售三級產業，轉型將茶葉結合文創、觀光遊程、導覽體驗，提升茶品附加價值，也為地方創造更多觀光旅遊資源。

(中時 )