藝人Ella（陳嘉樺）常在網上分享生活點滴，近日她提早回屏東老家掃墓，也抓緊機會去朝聖肉圓名店，並開心Po出肉圓吃法，引發大批網友共鳴，激動附和「只有南部人懂這吃法」，意外掀起熱議。

Ella快閃回屏東，難得有時間朝聖44年老店歸來肉圓，透露常經過那家店卻因人太多而放棄，這次終於讓她吃到了，Ella先說明屏東肉圓都是用蒸的，更分享吃法「一定要加蒜泥、香菜、辣椒醬，剩下的醬汁和碎肉記得要去加湯！」

Ella分享蒸肉圓的吃法，掀起網友熱烈討論。（圖／翻攝自臉書）

Ella朝聖肉圓名店。（圖／翻攝自臉書）

Ella一曬美食文，立刻引起許多人回響，紛紛留言「真的只有南部人懂這吃法，超美味，看了我也好想吃」、「我們南部人的吃法，這樣吃最好吃」、「每次回屏東必吃」、「看了就想回屏東了」、「Ella也是配屏東辣椒醬嗎哈哈？辣椒醬是標配」，而在墾丁的小嫻也表示下禮拜會去吃。

另外，連屏東縣長潘孟安也被釣出留言「唯一支持屏東蒸肉圓！」並問Ella：「有沒有香菜加滿整碗？然後先吃皮再端肉去加湯？」看到Ella最後有加湯，還忍不住大讚內行，不少粉絲見縣長熱情互動，更敲碗可以找Ella當屏東代言人，同時也有網友擔心本來就要排隊的肉圓，之後會更難排，笑稱：「跪求刪除這篇文，已經排到心累還被妳打卡」。

(中時新聞網)