中美兩國在阿拉斯加展開雙邊會談，雙方在首場公開對話中互不相讓，充滿火藥味，19日更在火爆中落幕，兩大國間的緊張對峙也因而檯面化；中美3場對話，也成為大陸網友連日來討論的焦點。《BBC》中文網對此解讀，中共中央外事辦公室主任楊潔篪的政治大白話，是講給中國大陸的聽眾聽的。

《BBC》中文網指出，楊潔篪在會議「開場白」時突襲美方，開罵17分鐘，並說了許多重大外交場合不常出現的大白話，比如：「美國沒有資格居高臨下同中國大陸說話」、「中國人不吃這一套」、「我們把你們想得太好了」、「你們沒有資格在中國大陸面前說，你們從實力的地位出發同中國大陸談話」、「難道我們吃洋人的苦頭還少嗎？」

該網站更分析指出，「洋人」這一詞在外交場合非常少見。除了指種族區別外，很多時候還帶有特定的政治含義。尤其特別指那些在近現代從海上來中國大陸，開始了中國大陸半殖民地歷史的西方列強。楊潔篪在中美高層會談中的強硬大白話，是講給中國大陸的聽眾聽的。

陸官媒《人民日報》也發布「兩個辛丑年對比圖」，分別是1901年辛丑條約簽訂以及此次美中高層對話的照片，並引用了楊潔篪的言論「你們沒有資格在中國大陸的面前說，你們從實力的地位出發同中國大陸談話。」

(中時新聞網)