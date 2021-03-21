監察院重新調查浩鼎案，並認定中央研究院前院長翁啟惠無涉及不法，引發爭論。翁啟惠今晚發表聲明說，他一向堅持當年的起訴、彈劾、及公懲會因此做出申誡，都是基於錯誤事實，且已嚴重傷害我的名譽。對於監察院重新檢視後還他清白，他致上誠摯的謝意。

浩鼎案爆發後，監察院在2017年通過翁啟惠的彈劾案，公懲會並在2019年判決認定翁有未，依法據實申報財產、未揭露可能可能發生利益衝突情事兩違失，判翁申誡。不過監察院現在重新調查，並認定翁無財產申報不實，也無違反公職人員利益衝突法，可說是打臉自己。

對此，翁啟惠發表聲明如下：

最近媒體又報導我向監察院陳情之事，為免誤解，謹再說明如下。

首先，如我一向所堅持，當年的起訴、彈劾、及公懲會因此做出申誡，都是基於錯誤事實，且已嚴重傷害我的名譽。而此次監察院在收到我的陳情後，願意依據彈劾後所發生的新事實及新證據，重新檢視整個事實，並提出詳盡的結論，釐清事實，還我清白，我在此致上誠摯的謝意。

容我再次簡述此次陳情的緣由：

一、先前個人遭遇司法事件時，在法院未審判前即受到監察院以九大缺失提起彈劾，但隨著法院判決無罪確定後，主要僅有「是否財產申報不實，因而違反利益衝突規定？」在司法程序後尚未釐清。

二、之後公懲會記我申誡，理由是「不實申報財產，因而違反利益衝突規定」。然而在嗣後的程序中，上屆及這屆監察院分別於2019年及 2020年經過訴願委員會詳查，確認我沒有不實申報財產。此外，這兩屆監察院嗣後於2019年及 2020年主動進行的獨立調查中，也認定我並無違反利益衝突規定，中研院也從未認定我有違背任何規定。前述事實均已證明我沒有「不實申報財產，因而造成利益衝突」的任何行為。

三、之後我整理前述資料向公懲會提出再審，詎料在監察院向公懲會提出的回覆及公懲會開庭時的陳述，竟無視前述訴願會的議決及監察院自行調查報告內容，繼續基於錯誤事實指摘我違反規定，這讓我在再審中不能獲得公平對待，也是我此次陳情的主要原因。而監察院此次結論同意「訴願之決定確定後，就其事件有拘束各關係機關之效力」之原則應該被適用，亦即監察院對外（包括對公懲會）不得再做不同的陳述，這也證明了我的陳情是有道理的。

作為一個因冤枉而受到彈劾、且在嗣後程序中受到不公平對待的人民，我是合法的提起陳情。雖然，我對於監察院應利用何種程序重新審視已經調查過的案件，並不了解，也無從評論，但監察院在有新事實、新證據的情形下，願意重新審視過往案件，我個人認為是值得鼓勵及肯定的，這也才符合設立監察院及人權立國的宗旨。

此外，也有媒體報導，說法院判決認定我有行政違失，這更是極大的誤解。該判決是指出對於起訴書所指控的行政違失，並非審判範圍，應由權責機關處理，而監察院現今作出公正的事實報告，也確認我並無行政違失。此一事實，證明了現在部分提出評論的人，對於事情的沒有正確了解，甚至以立場代替事實，令人遺憾。

最後我鄭重呼籲，期盼社會輿論對事件起初不明就裡的基礎內容有正確的認知，並能在此事件吸取經驗，避免類似不幸的事件再次發生。

(中時 )