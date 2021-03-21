阿富汗國防部在一份聲明中說，一架阿富汗空軍所屬的Mi-17多用途直升機，在上星期四的一場補給任務中墜毀，機上4名機組人員和5名士兵都不幸罹難。隨後阿富汗媒體發布一支影片，就是這架直升機墜毀的全過程，是遭到單兵攜帶式飛彈所擊毀，充分反應了戰爭的殘酷。

防衛部落格(Defense Blog)報導，這起悲慘事件發生在首都喀布爾西邊的瓦達克省（Wardak）的Bihsud地區。阿富汗TOLO新聞社發布了直升機在投放物資時，被後方的肩射飛彈系統擊中，應是紅外線導引的飛彈。不過，阿富汗官方第一時間不對此影片發表評論，可能是擔心打擊士氣。

Terrifying new video shows moment Afghan military helicopter crash

之後，阿富汗國防部發言人法瓦德·阿曼(Fawad Aman)發表聲明表示，事後的調查和證據，行兇的是貝蘇德地區(Behsud district)的阿利波羅民兵(Alipoor’s militia)所為。

他說：「部隊將不惜一切代價為這次襲擊報仇。」

阿利波羅(Abdul Ghani Alipoor)是瓦達克省的一名民兵軍閥，他原本是哈拉札族領袖-阿卜杜勒·阿里·馬扎里（Abdul Ali Mazari）的手下，之後馬札里在1995年過世，他改投阿富汗真主黨。在2004年阿富汗政府開始裁軍時，阿利波羅歸順，將武器移交給了政府，在喀布爾-貝蘇德路線上擔任運輸工作。

不過，2014年塔利班在邊緣地區又猖獗起來後，阿利波羅又建立起抵抗組織，並且擴大地點，活動範圍包括代孔迪省、加茲尼、烏魯茲甘、薩爾-普爾和巴米揚省。

阿利波羅在10個月前受訪時說，政府對塔利班無能為力，我們只能武裝自己。據說，阿利波羅有2,000名手下，許多人是賣掉了自己所有財產以購買槍支，加入他的部隊。

阿利波羅是哈扎拉人，這一族人在阿富汗佔比排第3，少於普什圖人與塔吉克人。哈扎拉人在歷史上與普什圖人多有衝突，到了世仇的局面。並且以普什圖人為主的塔利班掘起後，迫害哈扎拉人的情況也很多。

阿利波羅與塔利班、阿富汗正規部隊都有衝突，在2月份，阿富汗特種部隊與阿利波羅的民兵發生衝突戰，至少有12人喪生，另有25人受傷。

(中時新聞網)