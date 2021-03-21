一位新竹民眾在臉書社團「新竹大小事」上貼出2張寶山第二水庫的照片，2張照片只隔3個月，卻有驚人的差異！(翻攝新竹大小事)

台灣水庫鬧水荒，不管是西半部或中南部的缺水情況都越來越嚴重，近期更是幾乎是一滴雨都沒下，引起國人擔憂。一位民眾今（21日）PO出新竹寶二水庫的近3個月的對比照，眼看水庫蓄水池即將見底，不忍直呼，「新竹真的缺水了！」

一位新竹民眾在臉書社團「新竹大小事」上貼出2張寶山第二水庫的照片，其中一張是在今天拍攝，而另一張則是在去年12月12日拍攝的。對比2張照片，卻有驚人的差異！只見去年底的蓄水位的還在約柱子的一半，如今水庫的水位卻幾近乾涸，明顯露出橋基與乾枯的地面。這也讓原PO直呼，「新竹真的缺水了！」

照片曝光，許多網友紛紛表示，「希望大家節水，沒水真的很不方便啊」、「經過洗車場，看過去幾乎每格都是滿的，我也只能搖搖頭」、「趕快下雨吧！」、「真的很令人憂心」、「第一次看到柱子見底！」、「大家一起來省水共體時艱吧」、「祈禱快下雨下多一點」。

根據「台灣水庫即時水情」網站資料，目前全台大部份水庫都處於缺水中，而許多中部的水庫蓄水量都只剩下低於10％。其中位於新竹的寶山水庫目前蓄水量為19.5％，寶山第二水庫則剩下9.2％。

根據「台灣水庫即時水情」網站資料，位於新竹的寶山水庫目前蓄水量為19.5％，寶山第二水庫則剩下9.2％。(翻攝台灣水庫即時水情)

(中時新聞網)