美中高層在阿拉斯加的「2+2」會談甫落幕，美國國防部長奧斯汀就成了拜登政府首位訪問印度的高官，彰顯拜登政府重視印方在美國印太戰略中扮演的重要角色，並讓外界猜測美中是否開始拉幫結派。不過，中華戰略學會研究員張競分析，並不一定是如此，他更指出印度過去種種干預他國內政的行徑惡名昭彰，而美國找夥伴也是生吞猛嚥，不會好好挑選。

張競21日透過連線方式接受《中天新聞》訪問時表示，這個世界上各種運轉的軌跡，都按照自己的安排，所以也不一定是雙方拉黨結派，確實在國際上有很多依附、扈從於強權情況，但俄羅斯和大陸之間關係，都是按照自己的步調進行，反觀美國和不同的國家，尤其是中國大陸周邊國家，實施戰略對話，希望形成圍堵的態勢，在這個過程中美國不是做得很聰明。

張競分析，美國的印太戰略中的「印」，是指印度洋，而作為印度洋邊大國的印度，過去不斷軍事干預他國，紀錄其實是惡名昭彰，除了併吞錫金、果阿，也干預過斯里蘭卡、孟加拉。

張競直言，印度扮演區域強權，實行帝國主義，其實是惡名昭彰，而美國挑選盟友也是生吞猛嚥，不知道好好挑一個夥伴，在種種情形下，與其詮釋成雙方拉黨結派，各自形成對壘陣營，他則認為還沒到那種冷戰、對立的地步。

張競指出，中國大陸一再表明態度，希望避免對抗，而美國則採取提升對抗的態勢，在冷戰中，美國和蘇聯都打算對抗，但是目前北京仍然希望能透過國際社會約制，遵守以聯合國為體系的國際規範，行使國際關係，在北京無意求戰，但華盛頓一心求戰的情況下，要形成衝突、對抗，還有轉圜的空間，所以不要順著西方媒體希望推波助瀾，形成新冷戰態勢的思維，而是應該睜開眼，看看國際大事往哪個方面變化。

作秀多於談判？美中高層會談火花四射

(中時新聞網)