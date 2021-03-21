針對日媒《文春ONLINE》17日報導東京奧運開閉幕「Olympig」演出案要諧星渡邊直美「扮豬」，日綜藝大哥大松本人志21日在他主持的時事閒談節目中，批評媒體「何必指名道姓，寫『某A藝人』不就好了嗎？渡邊本人一定感覺極不舒服。」

日本綜藝一哥松本人志。（翻攝自日網）

渡邊直美則在19日在她的官方YouTube頻道「NAOMI CLUB」進行原已預定的直播提到此事，表示「這提案既不有趣、且意圖不明，我會拒絕。」她始終維持直播開心、充滿節奏感的氛圍，此段共有約4萬觀眾線上收看；隔日有媒體報導她直播時哽咽，她在IG的即時動態表示「有看直播的人都知道，我沒有哭啦！看到報導嚇一跳！」

渡邊直美在下一則IG即時動態表示「我以前也曾有言語傷害到別人的經驗，我不是個完美的人，我謝謝身邊的人們給予我成長的機會，大家互相理解、正面地向前走，我想說的其實是這個，沒能清楚地表達真是抱歉！」

(中時 )