運籌帷幄、短兵相接！離明年台中市長爭霸戰還有一年多，有意問鼎的戰將無不把握任何可造勢的時刻。市長盧秀燕22日將宣佈中捷綠線文心崇德站打造成「中信兄弟主題車站」；民進黨有意角逐下屆市長寶座的立法院副院長蔡其昌，則安排到中捷綠線「高鐵台中站」考察交通建設，雖然各有行程，但暗中較勁不言可諭。

台中捷運綠線文心崇德站鄰近台中市洲際棒球場，中信兄弟為中華職棒台中主場球隊，為加強在地連結，中信兄弟與台中捷運公司合作，將文心崇德站打造為中信兄弟主題車站，營造台中主場氣氛。盧秀燕22日將出席主題車站開站記者會，邀請媒體一同於試營運前搭乘電聯車，視察旅客建議事項改善成效。

無獨有偶，立法院副院長22日將考察台中地區交通建設，前往高鐵台中站了解捷運綠線營運前改善辦理情形；再前往台鐵大慶站，考察台鐵海線鐵路雙軌化工程規劃辦理情形。

藍、綠陣營表面上都在考察中捷的試營運前的改善情形，但雙方間各擁「在朝蔭三分」的優勢，各造各的勢互不相讓，為明年激烈的市長爭霸戰，提前透過中捷暖身，高手過招，絲毫不露痕跡。

(中時 )