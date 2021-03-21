愛情從來沒有道理可言，但是對於不少單身又渴求對象的人而言，何時能脫單，何時能終結在深夜裡孤單寂寞覺得冷的滋味，格外重要。對此，《搜狐網》運勢專欄就點名，4大星座的桃花運即將在4月大開，且真愛不請自來！

天蠍座：

天蠍座在不同人生階段，對於愛情也有不同看法，值得注意的是，4月桃花運大爆發，追求者絡繹不絕，只要把握住機會，就能遇到合適的對象，收穫美妙的愛情。

天秤座：

天秤座的字典裡從來沒有放棄兩個字，面對愛情同樣如此，他們絕對不會放任愛情悄悄溜走，而且會將另一半放在手掌心細心呵護，並且努力兌現承諾，牽手到老，尤其4月開始，天秤座良緣天成，愛情甜蜜。

巨蟹座：

巨蟹座性格溫柔，但是在感情中並不是那種坐等對方付出的人，相反的他們更熱衷應付另一半的一切需求，達到自我滿足。4月開始，巨蟹座桃花運爆棚，容易遇到情投意合的對象。

摩羯座：

摩羯座看重緣分，談感情更是講求順其自然，認為緣分到了，真愛就會上門。4月開始，摩羯座即將迎來正緣，有望收穫甜蜜的戀情，只要好好把握，並且主動出擊，就能與真愛開花結果。

(中時新聞網)