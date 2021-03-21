台灣基進立委陳柏惟第二階段罷免連署開跑，成各界關注焦點。陳柏惟18日發文表示，只要加入後援會line群組，就能領取一條牙膏，遭罷免總部質疑此舉形同賄選。此外，民進黨秘書長林錫耀日前表示，中部地區黨公職將全力協助陳柏惟。對於罷免到底過不過，《美麗島電子報》董事長吳子嘉與宅神朱學恒進行直播時表示，會不會過有2個先決條件，第一，要看民進黨的新潮流要不要弄他，扶自己人陳世凱上去，第二，「他那張嘴會不會繼續吸引選民仇恨」。宅神則預測，民進黨這次口頭介入，其實會害慘台灣基進黨。

吳子嘉說，林錫耀隸屬新潮流派系，蔡其昌也是新潮流，林錫耀若不表態，陳柏惟被罷免後，會反過來怪新潮流，此舉是先消毒卸責，以免陳柏惟回頭大罵，也能夠證實是陳柏惟當立委當得太無能。吳子嘉並認為最重要的是，新潮流根本不會出錢幫忙，純粹打嘴砲。

對於蔡其昌目前未針對陳柏惟罷免案有隻字片語，吳子嘉說，黨中央有出來表態，但會不會幫忙是另外一回事，精神理念拿出來晃一晃就好，他有沒有說其實影響很有限。

宅神朱學恒21日晚間邀美麗島電子報董事長吳子嘉，上個人臉書直播，談王定宇租房事件和陳柏惟罷免案等時政話題。（圖／取自《朱學恒的阿宅萬通事務所》臉書直播）

此外，對於日前無辜遭王定宇拖下水的同黨立委何欣純，是否會挺陳柏惟？吳子嘉突然激動表示，「不會挺啦，他現在光處理王定宇的事情都來不及了，誰會這麼神經病去挺陳柏惟？以何欣純的實力，怎麼可能看得起陳柏惟這種人，所以這種口惠實不至的苦差事，地方不方便表態的，就讓黨中央處理就好」。

至於顏寬恒過去立委選舉中的對手、民進黨台中市議員陳世凱會不會挺陳柏惟？吳子嘉坦言，陳柏惟這次被幹掉是剛剛好而已，讓陳世凱出來接對民進黨而言是無縫接軌，大家要知道陳世凱和何欣純背後都是新潮流中流派系。民進黨的2022台中市長可能候選人原本是蔡其昌最有望，但蔡其昌民調和台中市長盧秀燕比較下來，真的太爛，而何欣純因為被王定宇惡意迫害，在這件事後何欣純參選順序取代蔡其昌也不無可能，她是很有實力選台中市長的，已經是台中地區的大姊頭了。

對於「陳柏惟罷免案會不會過？」吳子嘉認為，目前來看還不一定，這得看新潮流要不要害他，如果新潮流觀察大局風向發現陳柏惟快沒戲了，就會出手送陳柏惟最後一程。宅神反問，所以目前各方都在等天亮(精算結果)？吳子嘉說，各方都想要以最低成本拉陳柏惟下來。

宅神再問要讓「陳柏惟大敗的關鍵有哪些？」吳子嘉說，撇除地方派系和選舉謀略，最大關鍵還是陳柏惟那張嘴巴，他如果再繼續把自己當明星口無遮攔下去，那他就會大敗。

宅神驚問，若依此推論，「陳柏惟那張嘴管不太住只管嘴秋，是不是真會被罷免？」吳子嘉不諱言說，陳柏惟一定會掛的，且是被自己搞掛，在仇恨意識最高的時候，國民黨只要和公民團體合作和動員，一定能把陳柏惟拉下來，前民進黨桃園市議員王浩宇就是很好的先例。

宅神最後也預測，民進黨這次口頭介入會害慘台灣基進黨，因為「支持陳柏惟就是支持民進黨」這種口號會開始發酵，基進黨要開始背負民進黨的高度仇恨，台中海線民眾會怎麼想？

(中時新聞網)