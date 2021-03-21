美軍印太司令戴維森在參議院聽證會上指出，認為大陸現在正急於取代美國在亞洲的影響力，而攻台時機，最快可能在6年內就會發生。媒體人吳子嘉對此表示，現在民進黨第一件事就是，總統蔡英文要善待國民黨，去把國民黨拉攏過來。

美麗島電子報董事長吳子嘉在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》指出，本來應是全民皆兵，現在則是全民逃兵，就算不想打仗，也沒有本事打仗，還有一件很重要的事，民進黨不是想要和平嗎？和平第一件事就是要團結，要團結，總統蔡英文就要善待國民黨，去把國民黨拉攏過來，而不是一天到晚和國民黨吵架，搞台獨、搞反中騙票，結果當選後搞分裂，內部分裂怎麼打仗呢？萬一共軍來了，台灣分成兩塊，不就要投降了？

吳子嘉點出，民進黨不團結，又不搞徵兵，蔡總統還有3年執政的時間，她就要站出來，召開國事會議，去求國民黨團結，一起走同樣的路。

吳子嘉建議，民進黨要和大陸好好交往，因為我們賣100塊錢的貨品出去，最高紀錄是43塊賣到大陸市場。

(中時新聞網)