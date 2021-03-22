【回憶殺】38歲大陸男星楊爍2009年和女星王黎雯結婚，生下一子小毛驢 （楊雨辰）和一女小湯圓（楊雨曦），先前他和張晉夫妻、張倫碩夫妻等一同上節目《我最愛的女人們》，給觀眾愛家、愛妻形象，卻無故傳出勾搭網紅，引來他嚴正駁斥，而他之前就曾透露已擬定離婚協議，若婚變財產都給女方，給足老婆王黎雯安全感，楊爍的驚人身家也被媒體起底，是坐擁7家大公司的股東。

楊爍2016年演出《歡樂頌》中的小包總爆紅，隨後外界才得知他已婚身分，早在2009年與合作《生死線》的王黎雯交往秘婚，2017年楊爍公開人夫身分，示愛王黎雯說：「為我生了兩個孩子，卻欠你一個婚禮！嫁給我，我愛你！」而王黎雯過去在《快樂星球》飾演歐陽老師一角，被粉絲封為童年女神，嫁給楊爍後就全面退出演藝圈，專心做另一半背後的女人。

楊爍、王黎雯2009年結婚。（圖／翻攝自楊爍、王黎雯微博）

2018年楊爍和王黎雯補辦婚禮，也拍了婚紗照，同年楊爍帶著一雙兒女上《爸爸去哪兒6》，還有陳小春父子、何猷君等，卻因大陸廣電總局下令禁曬星二代，節目被迫改名《一起出發吧》，播出後也雷聲大、雨點小，楊爍夫妻參加《我最愛的女人們》，才使夫妻倆人氣翻漲。

楊爍被亂傳勾搭網紅。（圖／翻攝自新浪娛樂、百度新聞微博）

楊爍透過工作室否認出軌。（圖／翻攝自楊爍工作室微博）

去年4月《百度新聞》報導，楊爍2019年與一名微信名稱為「tseng」的小姐曖昧對話曝光，可見他4月11日派人接對方，隔天又說：「睡得好踏實」。對此，楊爍透過工作室開罵，直說：「請問是自己截圖爆料自己嗎？造謠也用用腦子好嗎？拿著幾張P圖，憑著長了一張嘴就瞎噴，不怕遭天譴嗎？天道好輪迴蒼天繞過誰，所有截圖都已保留，一個都跑不了，等著律師函吧！！！一定要讓你們知道什麼叫法律」，反駁截圖中楊爍的對話都在右方，怎麼可能自己截圖爆料自己。

網紅也否認跟楊爍有不正常來往。（圖／翻攝自Amybaby-艾米微博）

而參與其中的網紅被起底微博名稱叫「Amybaby-艾米」，她也同步澄清是子虛烏有，只有兩年前做活動時見過楊爍，當時拍了一張合影，沒留微信或其他聯絡方式，也沒收過楊爍轉帳的錢，「本人所有出遊都是與家人同行，家庭條件養我獨女還是綽綽有餘，本人在正規公司合同制工作，現新加坡留學」，花的錢都是自己賺的，「不是小三，更沒被包養，也沒有為錢做不乾淨的事」。

個性樸實、直率的王爍去年在《我最愛的女人們》不僅秀恩愛，更分享給太太王黎雯的安全感方式，他錄影時曾放話說：「我楊爍名下所有的財產，都歸妳王黎雯所有。協議上沒有寫年月日，什麼時候妳想離婚了，妳拿這張協議都是有效的。」

據《星島日報》報導，查詢企查貓工商信息，發現早年以《歡樂頌》和《大江大河》兩部電視劇走紅的楊爍，私下財力驚人，是5家企業的法人、7家企業的股東，還在4家企業擔任高級管理幹部。然他行事作風也不是全是好評，和兒子楊雨辰參與的節目《一起出發吧》播出後，就遭網友批評楊爍不顧兒子身體疲累，在鏡頭前逼迫小孩做指令，有如軍隊化的管理讓人不敢恭維。

許多網友湧到王黎雯的微博要她保護兒子，楊爍眼見聲浪不斷，才低聲下氣回應：「感謝大家到這兒來對我做出評價，你們的批評教育我會虛心接受，但能不能屈尊挪挪步，到我那兒去討論？這麼多年，我老婆持家帶娃兒實屬不易，就別給她添堵了，謝謝各位了！老婆，對不起你了！也對不起我們的孩子！還有我們的爸媽！洗衣板在郵寄的路上，跪多久你幫兒子拿個主意。」

(中時新聞網)