全球新創與資本市場掀起SPAC上市熱潮；在主題式ETF相繼成立後，散戶投資人搞懂關鍵5大問題後也能下手，跟著全球大咖分享新創獲利果實。

想跟著微軟創辦人比爾．蓋茲投資固態電池公司，追隨香港大亨李嘉誠投資金融科技新創公司嗎？根據《財訊》報導，過去，這類新創標的，只有荷包滿滿的私募基金才能參與；現在，散戶也可以透過買進SPAC（special purpose acquisition company,特殊目的收購公司）公司股票參與了。

去年，全球新創與資本市場掀起SPAC上市熱潮，美國SPAC掛牌件數達到248家，將近美股IPO（首次公開募股）總件數的一半，募集資金甚至超越傳統IPO案。今年前兩月，也有超過180家SPAC上市，集資逾450億美元，占去年全年整體集資額的56%。《財訊》報導指出，而今年光是前兩個月，就有超過176個SPAC案掛牌，募集了超過600億美元。

募集金額 超越傳統IPO

想了解SPAC熱潮，可以從5大問題下手，首先，SPAC是什麼？SPAC又稱空白支票公司（blank cheque），由一家具規模的私募基金、或兩個以上的業界專家發起，成立一家無實際營業活動的空殼公司，只在公開說明書或招股書中會說明這家SPAC要併購哪類的公司，掛牌後即可在公開市場上募資，藉以收購目標公司，而被收購的公司就可以以此途徑直接上市。

《財訊》分析，以最新一樁備受矚目的SPAC收購案為例說明。3月8日比爾．蓋茲投資的零接觸掃描器公司Evolv Techonogy宣布將被SPAC公司NewHold Investment Corp收購後直接上市；贊助人除了比爾．蓋茲之外，還有新創創投General Catalyst。Evolv透過這次交易獲得4.7億美元資金挹注，合併後估值上看17億美元。

第2，SPAC和一般上市、借殼有何不同？那斯達克交易所大中華業務開發副總監David分析，企業若要透過傳統IPO掛牌途徑，須透過投資銀行，做上市前路演、再送到證券交易委員會（SEC）和交易所審查，以Evolv為例，若要走傳統管道上市審查流程，大概需要24個月，走SPAC模式則只須花3~4個月。

至於傳統借殼上市是一家私人公司買進一家已上市公司，取得控制性董事席次和經營權後，再將母公司反客為主，其資產直接上市並變更營業範圍。而SPAC則須明定收購目標，若兩年內SPAC公司沒有尋找到併購標的，就要清算解散，將信託資產返還給股東。

第3，SPAC已行之有年，為何在2020年大爆發？

《財訊》報導指出，根據佛羅里達大學統計，早在1997年，美國就有第一個SPAC公司掛牌，2007年景氣熱絡時達到小高峰，1年就有65家；2008年金融海嘯重擊市場，當年度SPAC掛牌急降至17家。

(中時新聞網)