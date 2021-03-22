【回憶殺】42歲金鐘視后尹馨和Selina前夫、律師張承中（阿中）交往兩年，看似穩定的戀情卻無預警劃下句點，被經紀人證實個性磨合不來，努力過後決定退回朋友，彼此互相祝福。回顧尹馨的情史，對象幾乎都是有頭有臉的人物，無奈都沒辦法走到最後。

尹馨曾坦言自己從小功課雖名列前茅，但個性跟乖寶寶沾不上邊，21歲頂著北一女、台師大的光環，背著父母拍攝性感寫真集《懺悔書》走紅，但輿論壓力徹底壓垮她，一度得到憂鬱症；進入演藝圈後，尹馨在影視圈深耕，2007年大膽在蔡明亮、李康生電影《幫幫我愛神》中演出站立69性愛姿勢，被貼上豔星的標籤，後來她憑著生動的演技成為各大頒獎典禮的常勝軍，2016年更以《川流之島》勇奪金鐘獎、台北電影節后冠，終於甩開花瓶形象。

尹馨早年拍攝性感寫真，在當時引起軒然大波。（圖／中時資料照）

尹馨在李康生（右）的新片《幫幫我愛神》性感演出。（圖／中時資料照）

尹馨外型姣好、身材火辣，出道以來始終不缺桃花，曾和元大金控二少馬維辰、議員林益邦和導演范揚仲等人交往，本來有機會嫁入豪門，最後多半因男方父母的因素無疾而終。

歷經幾段戀情後，尹馨2019年再度迎接新戀情，對象還是Selina前夫、律師張承中（阿中），她曾誇男方「很愛家人、朋友、很重情義的人」，感情進展到進出香閨，甚至傳出阿中向尹馨求婚，希望能早日當爸，但尹馨認為進度太快婉拒，最後兩人的個性差異無法磨合，只能結束2年的感情。

(中時新聞網)