在愛情中，有人癡情也有人很薄情，只會吃著碗裡，瞧著鍋裡，常常貪心不滿足，搜狐網命理專欄就點名，水瓶座、雙子座及獅子座的人在感情中最容易出軌，他們的愛總是只有一陣子，很難維持。

▍1.水瓶座

水瓶座在愛情的方面是很嚴苛的，他們一旦覺得對方滿足不了自己，就想要移情別戀，想要找尋屬於自己的刺激，渴望能夠得到更多的物質和新鮮感，因此出軌機率也很大。水瓶座很有個性，擁有天馬行空的想像力和放蕩不羈的性格，不管是生活中還是感情上，都以自我感覺為中心，討厭被束縛更不喜歡一成不變的生活方式，如果愛人已經讓自己感到窒息，失去了原本的自由和嚮往，水瓶座的人就會受不了，轉而投奔新目標，愛上其他感興趣的人。

▍2.雙子座

雙子座天性多情、性格多變，永遠都在追求新的戀情，由於總是在四處尋求獵物，所以相對感情也變化很快。當雙子座說出「你是我唯一愛的人」時，建議不要馬上相信，因為一轉身他很有可能又會被其它人吸引，雙子座對待感情的態度不認真，很容易移情別戀。

▍3.獅子座

獅子座的心機很重，他們總是會不擇手段的去追求自己想要的，要是遇到比自己的現任更優秀的人，他們就會選擇移情別戀，加上在愛情中的霸占心太強，總是想要得到更多，因此出軌的機率很高。如果和他們在一起，要注意或許他們不是真的喜歡你，只是不懂拒絕你，未來很可能當別人對他們示好時，他們也不懂拒絕，一來一往之間就移情別戀了。

(中時新聞網)