星座專家唐綺陽於FB粉絲團「唐綺陽占星幫」分享3/22～3/28星座運勢，春分後北半球的日照將逐漸變長，宣告春天來臨、萬物復甦，也是太陽進牡羊座，牡羊們過生日的時節，除了太陽，3/21金星也進入牡羊了，顯見牡羊能量會明顯在生活中體現。雙魚能量在上周引發鮭魚之亂，本周雙魚能量還在，我們需拆解社會現象背後彰顯的問題，因為許多事實是由亂象來呈現。

唐綺陽分析，本周太陽、金星都在開創度數，更有利於展開新局，那些想很久、卻拖拉沒去做的事，都該動起來。其實也不用別人催促，你自己就會有「別拖了，去做吧」的動力，然後忽然就動手做起來，自己也很吃驚。牡羊人也容易成為焦點，大家都開始注意到你、討論起你了，牡羊的能見度高，表現易受注目，趕緊把握這一波運勢，讓身價跟著上漲。

唐綺陽進一步說明，對其他人而言，此能量意在展現「自我」，且是很「本能」那種，所以很衝動，甚至很莽撞，像是想怎樣就忽然馬上行動，或不想就斷然拒絕，背後動機就是「不想忍耐」，所以，如果本周有人處處暴走，也不需要太意外。對某些人來說，人生這麼短，不想委屈所以任性，但過度任性，說著自以為是、挑釁的話，做著不顧他人的事，就變成別人眼中的暴走者、麻煩製造機，讓人傷腦筋。只能說，我們都要有自覺，不要成為讓人傷腦筋的屁孩。往好的方向想，我們也能看見別人的獨特自我，如「幼稚、可愛、青春、無悔」，有人因足夠珍視自我而活出獨一無二的樣子，這些各自獨特的人，本周也將一一出列。

除此之外，唐綺陽點出本周「接班」問題也將浮上檯面，會看到積極的年輕人、出色的第二代，令老一輩既感欣慰，又感後浪壓力。此外，牡羊時節力量勃發，年輕人有想法想表達，有力量想展現，沒控制好就容易火爆、爭執、衝突，但年輕人衝撞、急躁有其原因，有什麼訴求需被「正眼對待」，切莫以「還年輕懂什麼」去壓抑，正勃發的能量需要引導，若是壓抑，壓得過一時未來也需要償還，因為會引發更大的爆發。我們也會開始積極關心自己的「頭、臉」，想變美，想給人好印象，所以保養、美容、髮型、如何自拍等話題盛行，帽子、頭飾等也成為焦點。我們也會發現，只有先好好愛自己，才會得到別人看重，以及，懂得關懷他人，才能成為更好的自己，得到欣賞。

唐綺陽還提到上周「鮭魚之亂」，讓大家充分感受「日、金衝刺雙魚」的能量多強、多幽默，本周雙魚能量還在，水星繼續領軍，與海王合相，社會現象背後「彰顯了什麼」？需要我們繼續拆解，很多事實不是用嘴去說，而是以亂象呈現，需要我們以覺醒、慈悲的方式去處理，才能圓滿。

唐綺陽最後提醒，本周太陽跟金星「黏緊緊」，並於3/26周五時合相，此能量意味「價值被看見」，影響的可不只是牡羊，也包括金牛、天秤同時受惠，你們的優秀將「化成甜美的果實」，成為看得見、摸得著、受重視的「諸多好事」，這段美好時光是對你最好的獎勵。其他星座也有屬於自己的「閃光點」，好好發揮一樣收獲滿滿。

(中時新聞網)