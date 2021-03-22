台股近一周呈現狹幅震盪，最高點出現在3/18的16410點，最低點出現在3/17的16166點，整個禮拜只在不到300點區間整理，雖說聯準會（FED）已說至2023年之前不會有升息的動作，市場會維持寬鬆的利率，但美國公債殖利率一直居高不下，這也是台積電近期股價比較難以表現的原因，畢竟台積電殖利率只有1.6%的情況下，跟公債殖利率差不多，對於外資的吸引力就不夠，也無怪乎外資一直持續在賣台積電，這可能要等到5月台積電公布其配息狀況，若能符合市場預期，外資才有可能回心轉意回過頭去買台積電。

因此到5月之前，台積電股價可能很難有表現，不過所幸第二大權值股鴻海在此時悄悄地創了波段新高，而且是10年新高，也使得加權指數可以維持不墜的原因。以過去鴻海每年平均賺8-10元來看，市場原本給的本益比都落在10-12倍，這這時候鴻海創下波段新高，一定有他背後的因素。其中最重要的因素，就是跨入電動車領域，鴻海靠著近80億元現金與裕隆合作，打造MIH電動車開放平台「借道升級」，繞開一階二階供應鏈直接打入汽車業合作核心。

鴻海主導的MIH平台邀請全球200家軟硬體業者，搶當電動車業的Android。並訂下兩年內產出第一款電動車、五年內搶下全球10%市佔率的目標。另外電動車的電子零組件比重高達70%，比傳統汽車業高出2~5倍。電動車產業已成全球最吸睛的焦點，各國政府也投入大筆金額，積極推動電動車的基礎建設，站在投資的角度上，電動車已是大趨勢方向，本周將從MIH平台裡選出國內最具有潛力的的車用零組件公司。

金屬機殼龍頭廠鴻準(2354)擁鋁合金壓鑄技術與產能優勢，已正式列入MIH大聯盟，而鴻海去年TechDay首度亮相的電動車平台，據了解，鴻準在關鍵結構件也扮演重要角色。鴻準擁有電動車訂單實績，且相較其他同業先切入內裝，鴻準已做到關鍵機構件。

江申(1525)為裕隆集團，轉投資大陸廣州恩梯恩裕隆切入特斯拉美國廠供應鏈，供應Model 3傳動軸轉投資中國福州福享，切入廣汽豐田電動車電池腔體供應鏈。去年Q3單季獲利1.2元，今年挑戰5元，本益比不高

臻鼎ky(4958)軟板業績回穩，去年第4季合併營收為551.89億元，季增72.06%，創下單季歷史新高，車用板透過子公司出貨給Tesla，未來也將是MIH成員。

（本文作者為摩爾投顧分析師張嘉軒）

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(中時新聞網)