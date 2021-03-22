這會是人工生殖技術的突破嗎？以色列的科學家將小鼠胚胎放置到人工環境裡發育，成功使它生長了12天左右，這已經是小鼠懷胎時間的一半。從生殖技術來看，似乎顯示人工子宮是可能的；從基因生物技術來看，或許是研究胚胎幹細胞的捷徑。當然包括道德、倫理與宗教，甚至法律的爭議必然隨後出現。

大眾機械(Popular Mechanics)報導，由於道德和後續的法律因素，科學家對早期妊娠和著床的研究非常少。但是以色列的團隊願意進行這個實驗，他們的這項技術可使科學家們，第一次能夠詳細地研究早期胚胎，但同時，也會伴隨著一些道德問題。

儘管這項技術離人造子宮還太遠，不太可能在實驗室裡直接培養人類胎兒，但是該技術可能可以進行胚胎幹細胞的研究，長到40天然後被破壞，這算...殺害生命嗎?這項新研究發表在《自然》雜誌(Nature)上。

以色列魏茲曼科學研究所(Weizmann Institute of Science)的雅各布·漢納( Jacob Hanna)和他的同事，將來自臍帶血清混加到充滿加壓氧氣的旋轉室中，這就是他們設想的人造子宮。然後，他們將受精的小鼠細胞放入這個人造子宮環境裡，成功的存活了11或12天，這是迄今為止最長的子宮外成長時間。

Advanced mouse embryos grown outside the uterus (ex utero)

漢納表示，營養來自以臍帶血清為基底的培養液，加壓的氧氣有助於養活發育中的細胞，並通過壓力推動自然形成循環系統，持續旋轉可以使胚胎不會沾附而變形，最終死亡是因為它們的體積過大，氧氣已無法滲透。

Advanced embryo growth outside a uterus

別看12天時間並不長，要知道12天大約代表小鼠自然妊娠期的一半。漢納博士說，他希望這套技術也能用在人類早期胚胎的研究，依這套原理，或許人類胚胎可以最多成長到5周大也說不定。

他表示，在自然懷孕的情況下，幾乎不可能在不危害胚胎的情況下研究胚胎-同樣，在傳統的科學方法下，研究孕婦體內的胎兒，也在倫理上說不過去。為了證明其方法的廣泛研究結果，科學家還對特定的化學物質等進行了實驗，以顯示胚胎仍可以在旋轉的人工子宮中生長。

但是，在研究胚胎時，存在倫理道德問題。首先，許多批評家認為將所謂的「人造胚胎」植入人類子宮的想法非常令人反感(代孕)，而且在某些地方，這種做法甚至是非法的。至少可以這樣說，嘗試研究就很困難。其次，若將真正的胚胎，植入人工子宮進行長達5週的研究，那時胚胎將被認為具有人類成長特徵，也是一件倫理問題。

(中時新聞網)