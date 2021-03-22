日本知名迴轉壽司店「壽司郎」鮭魚行銷成功引爆話題，造成全台逾300人瘋到戶政事務所改名，上演一場「鮭魚之亂」。但不少民眾卻對年輕族群改名撿便宜的行為感到不齒，認為這樣不但沒有尊重長被賦予的名字，一生更會留下貪小便宜的記錄。對此，台中一名「宇智波鮭魚」卻有話要說，他提3點反駁外界看法，否認改名是跟風，更直呼「沒做過這麼成功的投資。」

壽司郎行銷打出壽司免費吃噱頭，意外引爆全台年輕人瘋改名「鮭魚」，2天吃爆各分店，甚至還有人藉此來賺一筆，招來不少罵名。但一位就讀逢甲大學的「宇智波鮭魚」在Dcard上以「我叫鮭魚，我有話要說！」提出3點反駁，不認為改名叫做鮭魚是種跟風，相反地，是他這輩子做過最成功的投資。

宇智波鮭魚表示，在這場促銷中，他只投入了50元成本，結果卻開了11場揪團、約了總共50人以上去吃壽司，消費5萬6千元，等於回報將近一千倍，比馬斯克當初投資比特幣時的報酬率還高，根本是最成功的投資。

日本知名迴轉壽司店「壽司郎」鮭魚行銷成功引爆話題，造成全台逾300人瘋到戶政事務所改名，上演一場「鮭魚之亂」。(圖／資料照、盧金足攝)

網友批評不少「鮭魚」改名後狂吃壽司卻剩下一堆醋飯非常浪費。但宇智波鮭魚表示，他自己就要求跟團吃的參加者不能浪費，這種行為跟改名一點關係都沒有，完全取決於人性。

更多人認為，改名字都會留下記錄，取做鮭魚是種草率的決定，在未來求職還會受影響。宇智波鮭魚指出，光是活動兩天就能得到千倍報酬，同時還能夠擴展50條人脈，他直呼，「我沒做過這麼成功的投資。」然而，若一間公司因為名字就膚淺地判定他的人品，「拜託刷掉我，老子不屑去。」

不少老一輩的人譴責，改名糟蹋了父母當初辛苦的命名。宇智波鮭魚則強調，這反而是「最搞笑的無意義道德綁架」。他表示，他從來沒想過改名，也喜歡原本的名字，但他並不認為就代表輕易丟掉他的舊名，對他來說，身分證上的名字只算一種符號，並不會影響他和親人、朋友相處關係。

宇智波鮭魚最後說，他認為在這次活動中，最辛苦的反而是壽司郎的員工，因此，他還特地和朋友約在三間不同的店，就是怕一間店的店員累翻，在活動最後一天晚上，更特地感謝店員的辛苦付出，認為他們最需要被加薪。「茶碗蒸好吃到爆，果汁好喝到爆，一貫大草蝦好吃到爆，謝謝這幾天最辛苦的員工們，我鮭魚我驕傲。」

(中時新聞網)