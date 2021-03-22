民進黨立委王定宇本是黨內看好參選下屆台南市長的人選之一，但卻爆出和同黨發言人顏若芳的同居疑雲。而自詡重視女權的民進黨立委范雲先前一直未表態，直到19日才表示，「請告訴我有哪些議題我應該要處理」，被批剛從火星度假回來般的腦筋空白。媒體人吳子嘉秀出民進黨黨證喊「范雲哪有我帶種」，甚至預言范雲只能當一屆立委。

美麗島電子報董事長吳子嘉在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中表示，范雲有什麼好講的，范雲是個形象，她不是一個實力派的，吳子嘉強調，他坐在這邊，敢講話，就是實力；他自己就是民進黨員，馬上秀出黨證，有效中，「范雲哪有我帶種」，吳子嘉甚至自認是全民進黨員中最帶種的，講哪種「屁話」。

朱學恒問說，范雲連這種太LOW的王定宇都不敢講，她後來下場會怎樣？吳子嘉回應表示，只能當一屆立委，就算了；下一次總統換人了，范雲也算不錯啦。吳子嘉舉例表示，像前民進黨立委段宜康，總統請他吃飯，要他不准貼臉書。因為他每次貼臉書，只罵蔡英文、只罵非新潮流。

(中時新聞網)