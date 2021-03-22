美國國防部長奧斯汀今天突然造訪阿富汗首都喀布爾（Kabul），他在這趟事前沒有對外宣布的行程中會晤阿富汗總統甘尼，目前華府正在檢視當地的和平進程及美國駐軍撤離計畫。

奧斯汀（Lloyd Austin）在推特（Twitter）發文指出，這是自己被任命國防部長以來首度出訪阿富汗，他是前來「聆聽和學習」。

奧斯汀會晤甘尼（Ashraf Ghani）之際，正是阿富汗和平進程的關鍵時刻，因為美國駐阿富汗軍隊的撤離期限5月1日即將到來，這項期限是當地民兵組織塔利班（Taliban）與美國前總統川普（Donald Trump）政府所訂下。

美國總統拜登（Joe Biden）於17日向美國廣播公司新聞網（ABC News）表示，5月1日的撤軍限期將難以達成。

塔利班則在19日指出，他們希望看到和平進程加快腳步，但也警告華府，美軍不要在議定的撤離日期之後仍持續駐紮阿富汗。（譯者：陳彥鈞）1100322

(中央社)