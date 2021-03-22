曾任前美國總統川普（Donald Trump）競選團隊顧問的米勒（Jason Miller）表示，川普被推特（Twitter）等社群媒體封殺後，近期可能會使用「自己的平台」重返社群媒體。

米勒今天向美國福斯新聞頻道（Fox News）指出：「我確實認為，我們會看到川普總統可能在大約2個月或3個月內重返社群媒體。」

米勒還透露：「這會徹底重新定義遊戲，每個人都將拭目以待，看看川普總統到底做了什麼，但這會是他自己的平台。」

川普的推特帳號曾有8800萬名追蹤者，他經常使用推文回擊批評人士，或宣布政府人事變動和重大政策轉變。

但今年1月6日，川普的支持者闖入美國國會大廈，之後推特官方就把川普的@realDonaldTrump帳號永久停用。

川普也被臉書（Facebook）、Instagram、YouTube 和Snapchat等其他主要社群平台暫時或永久性封殺。（譯者：陳彥鈞）1100322

(中央社)