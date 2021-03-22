東森新聞台氣象主播王淑麗的播報風格生動活潑，在臉書擁有近59萬粉絲。有讀者在街上捕獲剛下班的野生王淑麗，只見她一身輕鬆打扮，然而，兩對播報專用的假睫毛還在加班，依舊挺拔的矗立在眼皮上，十分有朝氣。

王淑麗當時站在台北市忠孝東路旁，拿著手機聯絡事情看似等人，經過大約扒兩口飯的時間，一台黑轎車現身違規停在她的對面紅線轉彎處，王淑麗立刻快步穿越馬路會合，她和男駕駛寒暄幾句後，就坐進後座揚長而去。嗯，氣象主播秒變亂象人物，有點哏。

（圖／讀者提供）

(中時新聞網)