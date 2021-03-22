體育競技實境節目《全明星運動會》第二季開播以來，熱度不斷攀升，紅隊在首場戰役拔得頭籌，提高不少士氣。3月11日本刊記者在台北市東區，直擊紅隊隊員范逸臣、曹佑寧和王家梁等人一身運動裝扮，還以為他們相約「自主練習」，怎料一行人是到KTV進行「肺活量」特訓，且一待就是4小時，足見戰勝的好心情。

3月11日早上11點半，本刊記者在捷運忠孝復興站廣場，巧遇《全明星運動會》的紅隊隊員范逸臣及曹佑寧。2人碰面先是寒暄兩句，接著范逸臣便不畏路人眼光，在原地伸展筋骨，讓人以為前一天剛錄影完的他們，將展開新一輪的練習。

待范逸臣熱身完畢，2人未如預期般地前往訓練場地，反而走向一旁的KTV。范逸臣先行到櫃台與服務人員接洽，曹佑寧則獨自在旁邊的防火巷吞雲吐霧，只是拉下口罩的他滿臉倦容，與平時的陽光型男形象差很大。

趁范逸臣前往張羅歡唱事宜的空檔，曹佑寧獨自到防火巷抽菸解癮，不久後席維倫也前來會合。（圖／本刊攝影組）

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沒多久，同樣全身運動風打扮的王家梁及紅隊助理教練喬巴前來會合；15分鐘後，穿著休閒的席惟倫，隻身搭乘多元計程車抵達，但待不到兩小時便倉促離去。中途王家梁和曹佑寧還下樓採買一輪，只是歡唱近4小時，都不見其他成員報到，直到下午3點半，房思瑜、周予天、吳心緹和晏柔中等人，才在散場前陸續現身。不過，此行全程不見陷入婚變風波的紅隊領隊江宏傑，連另兩名隊員廖允杰、何孟遠及經理粿粿都疑似缺席，可見當天的「特訓」採自由報名，相當隨意。

下午3點多，房思瑜（右圖左）、周予天（右圖右）、晏柔中（左圖右）和吳心緹（左圖左）才姍姍來遲。（圖／本刊攝影組）

《全明星運動會》第二季首場戰役，比拚足壘球、男子羽球雙打和拔河等三項賽事，紅隊拿下二勝一負的成績。其中體育班出身的王家梁，在足壘球一役踢出三壘安打，成為致勝關鍵；在羽球賽表現亮眼的廖允杰，則以「左手球王」之姿擠進MVP候補名單，最後由曹佑寧獲得首位MVP，話題性十足。

至於以42歲高齡參賽的范逸臣，擅長跑步和擲遠，他在開錄第一天投擲壘球環節，丟出49.54公尺，卻意外拉傷肩膀，導致第二天「不舉」，錯失游泳和躲避球的上場機會，休養一周才逐漸好轉。雖然因傷無法發揮正常實力，但范逸臣直言不後悔，除了希望藉由運動體驗生活，也學習「如何盡量去訓練自己，得到更好表現，也更加了解怎樣保護自己。」

范逸臣負傷後，僅僅休養一周便接著投入首次的比賽，自主練習也沒缺席。（圖／翻攝自全明星運動會臉書）

(中時新聞網)