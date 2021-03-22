《全明星運動會》第一季播出後造成熱烈回響，捧紅不少藝人，還站上台北小巨蛋舉行售票總冠軍賽，售出九成票房佳績。緊接著第二季參賽報名開跑，節目從乏人問津爆增至70名藝人搶著報名，最終由小刀、范逸臣、曹佑寧、王家梁、鼓鼓呂思緯、頑童小春、周予天、廖允杰、何孟遠、林敬倫、潘君侖、顏佑庭、李佳薇、房思瑜、吳心緹、席惟倫、采子、趙逸嵐、晏柔中、洗菜（王宇君）等人脫穎而出，並由專業國手錢薇娟、江宏傑續任領隊，徐展元、蔡尚樺擔任播報員。

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近年隨著綜藝節目型態增加，帶來無數效益，像是《娛樂百分百》遊戲單元「凹嗚狼人殺」深受台港觀眾歡迎，參加的藝人陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、婁峻碩、賴晏駒、紀卜心、梁以辰及何紫妍等人，也跟著暴紅。

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陸綜《爸爸去哪兒》，2013年起連拍了6季，捧紅林志穎的大兒子Kimi等眾多星二代，爸爸陳小春更因為在節目中和兒子Jasper的互動再度翻紅。

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網路節目《木曜4超玩》創意加上時事的企劃和活動，火速成為網路人氣節目，帶旺主持人溫妮、泱泱和阿部瑪莉亞，去年底還舉行演唱會，吸引2,700名觀眾到場支持。

(中時新聞網)