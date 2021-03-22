頂著「星光二班」亞軍頭銜出道的歌手梁文音，14歲時雙親接連過世，全靠姊姊梁慧嫺將她與弟弟拉拔長大。如今三姊弟事業上各有成就，梁慧嫺還和閨密夫妻一起在屏東老家成立「躍愛全人關懷協會」，不但有愛心廚房免費供餐，還提供課後輔導幫助弱勢小朋友翻轉人生，她誓言要「以基督耶穌的精神，落實『愛你的鄰舍』與『愛人如己』奉獻社會。」

在2007年7月創辦的屏東縣「躍愛全人關懷協會」（躍愛協會），主要業務為弱勢兒童課後照顧、替老人及身心障礙者送餐、推展非營利事業，以及協助弱勢青少年就學就業等。本刊記者造訪當天，協會裡忙碌地準備餐點，為的就是盡快將熱騰騰的佳餚，送到屏東市150位獨居長者和身障人士的家中。

梁慧嫺（左）與閨密邱馨梅（右）當初先是幫助一對吸毒的夫妻戒毒，後來又幫兩位失學青年重回正途，沒想到一直做下去還成立了躍愛協會，照顧逾百弱勢老幼。（圖／讀者提供）

「我們兩個是閨密！」談起創辦躍愛協會的起源，總幹事梁慧嫺（39歲）挽著執行長邱馨梅（44歲）說，某天不知道哪來的傻勁，兩人異想天開地聊著想要投身公益後，立刻付諸行動，先是幫助一對吸毒的夫妻戒毒，接著又將兩位失學青年拉回正途，促使她們愈做愈大。

邱馨梅笑著透露，她與梁慧嫺剛開始投身公益時，深感女生總有不方便的時候，於是決定上網徵求同樣有「公益信仰」的男生加入，「沒想到遇上生命中重要的男人。」這個男人，就是協會理事長林金展（43歲），工作上合作無間的兩人，更從伙伴變成夫妻。

除了課後輔導，躍愛協會也有免費的烘焙、美術、舞蹈、遊戲課程，預防幼童人格偏差，協助幫忙找到興趣愛好。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)