「躍愛全人關懷協會」總幹事梁慧嫻與閨密邱馨梅情同姊妹，2人因為發願做公益，邱馨梅還因此認識人生中的另一半，同時也是協會理事長林金展，協會中不但有愛心廚房免費供餐，還提供課後輔導弱勢孩童，幫助他們翻轉人生。

屏東「躍愛全人關懷協會」已服務地方14年，即使面臨疫情影響，財務短缺，還是咬牙苦撐，而這三人的背後，都有著相當戲劇性的背景故事。

邱馨梅感嘆地說：「我年輕時愛玩，和父親吵架後就離家出走，一離開就是7年，這期間為了生存，有做過酒店小姐。」

林金展年輕時則是個放蕩不羈的浪子，「我父母是水泥工，當時因為北部工作機會多，幾乎長年都在北部工地賺錢，很少回家；父母不在身旁，我讀高職時就每天翹課去廟會鬼混……幾乎天天帶刀上課，打架鬧事更是家常便飯。」回想當年的自己，林金展猛搖頭。

雙親發現林金展走向歪路後，趕緊送他去當憲兵，才慢慢地導正他的偏差行為。退伍後的林金展，當了5年保全，因為從小篤信基督教，不時還會利用工作之餘透過網路傳教。

草創時期的躍愛協會相當克難，在不到5坪的騎樓擺上4張舊課桌。（圖／讀者提供）

躍愛協會草創時期，以「品格教育」為主軸，專門輔導弱勢兒童，透過免費的美術、舞蹈及遊戲課程，預防幼童產生人格偏差。當時在不到5坪的騎樓下，擺了四張舊的課桌椅，相當克難，後來為貼近社區需求，開辦免費課後輔導，人數成長到3、4個班，成了許多單親媽媽的救星，「我月薪才1萬多元，卻要養3個小孩，沒有協會，我該怎麼辦？」

目前接受協會輔導的小一學童「小語」（化名），曾目睹爸爸家暴媽媽，爸爸因病過世後，小語的防衛心更強，老像隻小刺蝟回嗆同學。此外，由於小語發音異常，不但時常遭到言語欺侮，也一度被媽媽的工作麵攤老闆取笑，甚至老被叫「臭奶呆」。

「因為我要工作，根本沒有時間照顧小語，很擔心她的情緒會失控，還好有協會當後盾，我經濟穩定後，一定要加入志工，讓更多需要幫助的家庭受惠。」小語媽媽說，在躍愛協會的幫助下，小語的學習力提升許多，和同儕的互動也愈來愈好，笑容愈來愈陽光。

一個過去是放蕩不羈的浪子，另一個則曾經是翹家少女，林金展和邱馨梅卻因為公益而相識相戀。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)