台灣最南端一群有不同故事背景的年輕人，有孤兒、有誤入歧途，或是單親貧困家庭長大的六、七年級生，他們沒有什麼錢，卻致力於關懷弱勢兒童，照顧獨居長者和身障人士，在屏東成立「躍愛全人關懷協會」。

其中在協會任職總幹事一職的梁慧嫺，妹妹就是摘下選秀節目《超級星光大道》第二季亞軍的梁文音，梁慧嫻與任職於海軍陸戰隊的丈夫育有3名子女，她回憶，18歲那年失去父親，母親不久也因為酗酒病逝，她只得姊代母職，照顧梁文音和弟弟；後來礙於經濟因素，忍痛將弟妹送往高雄市的六龜育幼院。所幸艱困的成長過程，沒有擊倒梁家姊弟，反而讓他們更加堅強。

梁慧嫺與梁文音感情相當好，2016年躍愛協會創辦「三隻小羊親子餐廳」時，梁文音特地抽空南下屏東，義務直播宣傳；2018年5月梁文音發行第6張專輯，梁慧嫺也帶著小孩和二伯驚喜現身加油打氣，讓梁文音感動地淚灑舞台。

梁慧嫺與梁文音姊妹倆感情相當好，梁文音也會運用自己身為藝人的能力，幫助躍愛協會。（圖／讀者提供）

「妹妹（梁文音）常來協會關心，她會帶著小朋友一起唱歌、講故事，看到這些單親、弱勢的小孩，就好像是反射自己，更讓我們發自內心地投入。」說起梁文音，梁慧嫺眼神散發著星光，滿是欣慰與驕傲。

成立躍愛協會以來，梁慧嫺印象最深刻的，是一名背景與她非常相似的小四女童。一開始，女童相當抗拒輔導，梁慧嫺仍然不斷地給予溫暖，加上女童看到梁文音力爭上游而成為知名歌手，漸漸打開心房，現在是屏東大學的學生，希望未來能夠成為老師，教育學生。「這個小女生目前是協會的志工，常回來協助課後輔導。」梁慧嫺說。

在躍愛協會愛心廚房擔任大廚的廖先生，已經快60歲，兩年來每天忙著切菜、炒菜，看到弱勢小孩及獨居長者，津津有味吃著愛心便當，讓他相當有成就感。雖然協會的工作比一般餐廳累一點，薪水也少一些，但廖先生看到協會所有人的無私奉獻，還是願意在此貢獻一己之力。

躍愛協會成立愛心廚房免費供餐，照顧全屏東市150位獨居長者的飲食需求。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)