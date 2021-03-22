宜蘭南方澳大橋由於未按圖施工，加上檢測維修的疏失，導致鋼索及錨碇生鏽腐蝕，前年底橋斷狠奪6命；身為南台自貿港一軍的高雄「南星計畫區」唯一聯外鋼拱橋，竟無視斷橋危機，被爆偷工減料。據查，負責該鋼拱橋防鏽及油漆等修繕工程的承包商，為了早一點拿到款項，竟要求小包商省略3道防鏽工法，導致鋼拱橋2月完成修繕，如今卻已出現鏽斑、掉漆，簡直把人命當兒戲。

南星計畫中造價1.8億的鋼質拱型橋遭爆料，承包商疑似省略三道防鏽工法，導致橋梁連接螺絲已經出現鏽斑。（圖／宋岱融攝）

南星計畫區未來將是加持產業迅速發展的「自由貿易港區」（自貿港），帶領高雄成為南台灣經貿火車頭。自貿港是經由行政院核定的管制區域，在內從事貿易、倉儲、轉運、組裝、重整、加工、製造、檢驗和貨櫃集散等等，原則上可不受輸出入作業等規定限制，如今卻爆發出鋼拱橋修繕弊端疑雲，狠狠打臉行政院！

南星計畫區唯一的對外連接鋼拱橋「南星土地開發計畫聯絡橋」，橫跨台電排水渠道，結構總重約2250噸，將來貨櫃車勢必都會行經此處往來貨櫃儲運中心。

據悉，該鋼拱橋由「明正營造」（明正）建造，總工程款1億8千萬元，已在2014年竣工，卻因周邊建設尚未完備，遲遲未通車。管理機關台灣港務公司高雄分公司去年檢查時發現，橋梁結構出現鏽斑，且面漆嚴重掉落，於是發包由「辰澤工程行」（辰澤）負責修繕，只是才完工一個多月，竟又開始掉漆，防鏽品質拙劣，橋梁安全令人擔憂。

前年宜蘭南方澳大橋發生斷裂重大意外，造成多人死傷慘劇，也引起社會大眾重視橋樑安全。（圖／報系資料照）

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(中時新聞網)