南台自貿港一軍的高雄「南星計畫區」唯一聯外鋼拱橋被爆偷工減料。據查，負責該鋼拱橋防鏽及油漆等修繕工程的承包商，為了早一點拿到款項，竟要求小包商省略三道防鏽工法，小包商不想昧著良心賺黑心錢放棄酬勞，拿回棄才離開，事後竟遭到成傷提告侵占，小包商無奈說「簡直是吃人夠夠。」

本刊調查，該鋼拱橋由「明正營造」（明正）建造，總工程款1億8千萬元，已在2014年竣工，卻因周邊建設尚未完備，遲遲未通車。管理機關台灣港務公司高雄分公司去年檢查時發現，橋梁結構出現鏽斑，且面漆嚴重掉落，於是發包由「辰澤工程行」（辰澤）負責修繕，辰澤取得修繕工程後，再以180萬元發包給鄭姓小包商（鄭男）。

鄭男指出，由於該鋼拱橋臨海，如果沒有多道漆面保護，不但會影響原來的設計強度，也會縮短耐用性，甚至發生不可預期的意外，所以施作相當費工。

小包商鄭先生出示對話紀錄，顯示辰澤疑似要他省略幾道塗裝工法。而他拒做後，辰澤找來臨時工隨便上漆，如今橋面螺絲連接處已掉漆、出現鏽斑。（圖／宋岱融攝、讀者提供）

按照正常工法，施作防鏽和面漆之前，應先以高壓水刀或噴砂方式，徹底清除橋面上的鏽片、鬆屑、油脂、塵垢及一切有害附著物，直至鋼材露出光潔表面，並在規定時程內，才能噴上「鋅粉底漆」與「紅丹防鏽漆」，前者是為了讓日後噴漆時不易脫落，後者是在保護鋼材不受海水侵蝕；接著還得上一道「環氧樹脂中塗漆」，填補不平整的瑕疵，最後才會上2道灰白色面漆。

「辰澤一直催我們要在農曆年前完工，但防鏽、面漆的施作有時間性，哪可能1、2周就搞定？所以初期防鏽才施作3分之1，辰澤就叫我們直接上面漆，讓大家都傻眼。」鄭男接著無奈地說，辰澤還叫油漆工不用鋪設隔離布，無視底漆和防鏽漆直接掉進海裡，「這樣會造成環境汙染他們（辰澤）不知道嗎？」

鄭男表示，他與夥伴無法忍受昧著良心完成黑心工程，後來拒絕施工，結果因為沒完成塗層，辰澤就片面扣180萬元工程款，「所有的辛苦等於是做白工。」

鄭男表示，辰澤叫他們塗裝橋樑時不要使用隔離布，任由鋅粉漆或是防鏽底漆直接滴落造成環境污染，造成海邊的消坡塊都是油漆痕跡。（圖／宋岱融攝）

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(中時新聞網)