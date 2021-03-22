南台自貿港一軍的高雄「南星計畫區」唯一聯外鋼拱橋已在2014年竣工，但因遲遲未通車，造成橋樑許多螺絲已經出現鏽斑，不僅鋼材外露，連油漆都脫落斑駁，而負責監督驗收的台灣港務公司高雄分公司工程處長林清宏回覆，橋樑早在7年前完工，但還未通車，定期檢查發現鋼橋樑油漆脫落，部分鏽蝕，才在去年10月進行除鏽及塗裝，會請維護管理課進行檢查後再驗收。

3月15日，本刊前往現場觀察，該鋼拱橋的灰白色面漆，色澤出現明顯落差，主鋼梁和銜接螺絲的漆面，更如同補丁一般；此外，原本應該平整的橋面，竟有一道道油漆痕跡，看上去像是「流鼻涕」。

才剛塗裝完畢的鋼質拱型橋，橋面底下灰漆已呈現橘皮狀態，只需以手指頭輕輕一摳，整塊油漆片即輕易掉落。（圖／宋岱融攝）

橋面下同樣慘不忍睹，灰白漆已呈現「橘皮組織」，手指頭輕輕一摳，整塊油漆便倏忽掉落，銜接主鋼梁的螺絲還出現鏽斑；還有多處根本沒有上漆，大剌剌地露出鋼材原貌。

土木結構技師謝煥昇表示，對鋼橋而言，通常需要「熱浸鍍鋅」（將鋼鐵部件放置鋅液中，附著一層金屬防鏽層）或在表面塗布油漆以防鏽，「就算是鋼材本身是採用『耐候鋼』（一種合金鋼，曝露幾年後會形成一層緻密鏽層，比較不需油漆保護），通常仍會在表面塗布油漆，這部份端視設計圖而定。」

高雄小港區填海造陸的「南星計畫」未來將成為「自貿港區」，屆時將促進高雄產業發展，打造高雄為南台灣經貿火車頭。（圖／擷取自南星土地開發計畫聯絡橋工程官網）

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(中時新聞網)