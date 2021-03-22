南星計畫區未來將是加持產業迅速發展的「自由貿易港區」（自貿港），帶領高雄成為南台灣經貿火車頭。但2014年完工的連外鋼橋卻發生螺絲出現鏽斑，鋼材裸露等情況，有些地方的油漆甚至已經呈現「橘皮狀」，不免讓人憂心未來通車後的安全。
據查，負責該鋼拱橋防鏽及油漆等修繕工程的承包商，為了早一點拿到款項，竟要求小包商省略三道防鏽工法，導致鋼拱橋2月完成修繕，如今卻已出現鏽斑、掉漆，簡直把人命當兒戲。
本刊調查，該鋼拱橋由「明正營造」（明正）建造，總工程款1億8千萬元，已在2014年竣工，卻因周邊建設尚未完備，遲遲未通車。管理機關台灣港務公司高雄分公司去年檢查時發現，橋梁結構出現鏽斑，且面漆嚴重掉落，於是發包由「辰澤工程行」（辰澤）負責修繕，只是才完工1個多月，竟又開始掉漆，防鏽品質拙劣，橋梁安全令人擔憂。
3月15日，本刊前往現場觀察，該鋼拱橋的灰白色面漆，色澤出現明顯落差，主鋼梁和銜接螺絲的漆面，更如同補丁一般；此外，原本應該平整的橋面，竟有一道道油漆痕跡，看上去像是「流鼻涕」。
橋面下同樣慘不忍睹，灰白漆已呈現「橘皮組織」，手指頭輕輕一摳，整塊油漆便倏忽掉落，銜接主鋼梁的螺絲還出現鏽斑；還有多處根本沒有上漆，大剌剌地露出鋼材原貌。
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(中時新聞網)
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