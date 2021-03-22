新北市汐止區今（22）清晨發生1名男子疑似因氣溫驟降、身體不適，在汐止火車站月台等車時，當場昏迷摔落軌道，所幸當時並無火車通過；他被站務人員救起時已無呼吸心跳，警方在現場查獲藥袋，將聯絡男子家屬釐清事發原因。

(中時新聞網)