汐止火車站男子落軌 疑低溫不適救起已無呼吸心跳 07:402021/03/22 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市汐止區今（22）清晨1名男子疑似因氣溫驟降、身體不適，在汐止火車站月台等車時，昏迷摔落軌道。（圖翻攝自臉書，非事發照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市汐止區今（22）清晨發生1名男子疑似因氣溫驟降、身體不適，在汐止火車站月台等車時，當場昏迷摔落軌道，所幸當時並無火車通過；他被站務人員救起時已無呼吸心跳，警方在現場查獲藥袋，將聯絡男子家屬釐清事發原因。 台江大道6死車禍附近又自撞 男噴飛送醫不治 台江大道又車禍 駕駛自撞電杆身亡 (中時新聞網) #汐止火車站 #落軌 #無呼吸心跳 #專線 #救起 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 屏東驚見男子陳屍人行道 疑隨地小便遭酒客打死 18:362021/03/18 社會 西濱芳苑段爆嚴重車禍 車身遭撕爛難辨 1人無呼吸心跳 15:542021/03/17 社會 最怕非預期心臟停止跳動昏過去！不可不知的「病竇症候群」 13:132021/03/21 健康 台1線男騎士自撞護欄 躺在血泊中搶救無效 14:392021/03/16 社會 南下墾丁疑變換車道不當 4大2小連人帶車摔下坡 18:282021/03/15 社會 宜蘭抹茶山傳意外 45歲男山客突倒地無呼吸心跳 14:462021/03/19 社會 女清潔工倒臥公廁搶救無效 警拉起封鎖線採證調查 09:312021/03/17 社會 草草戲劇節開幕傳意外 1男子臥地無呼吸心跳 送醫搶救仍不治 18:052021/03/13 社會 疑前妻外遇 新竹夫殺妻後自盡獲救 04:102021/03/15 社會新聞 新北18歲男無照偷開爸賓士 撞死違規重機騎士 22:172021/03/18 社會 結婚離婚二回 新竹6旬夫懷疑前妻外遇 下手殺她後輕生 16:112021/03/14 社會 社會熱門新聞 柯建銘次子柯鈞耀吸毒栽了 獲緩起訴須自費戒癮治療 - 社會 護理師獨爬南投金龍山 慘遭搶劫綁樹上 - 社會 2輛跑跑卡丁車國道飆速引側目 真實車款曝光：要價200萬以上 - 社會 台南6人超載轎車撞貨櫃車 2人噴飛場面驚悚 - 社會 8500萬上空法拉利現身台北街頭 駕駛裝扮眾人驚呆 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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